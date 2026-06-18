Skolsköterska på gymnasiet
Nacka Strands Gymnasium AB / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-06-18
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Om skolan
Nacka Strands Gymnasium är en fristående gymnasieskola med 500 elever och 40 medarbetare. Hos oss möter du en stabil och engagerad personalgrupp, där den kollegiala gemenskapen är stark och utvecklingen av undervisningen ständigt pågår.
Vi erbjuder en trygg, familjär och studiefokuserad miljö i moderna och nyrenoverade lokaler centralt i Nacka Strand.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi söker en legitimerad skolsköterska med tillträde i augusti 2026.
Som skolsköterska på gymnasiet har du ett av skolvärldens viktigaste och mest givande uppdrag. Du är en central del av skolans elevhälsoteam (EHT) och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas mående och studieresultat.
Gymnasietiden är en intensiv period i livet, vilket gör din roll både bred och betydelsefull. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Driva det förebyggande hälsoarbetet: Du erbjuder hälsosamtal och följer upp elevernas utveckling och vaccinationer.
Erbjuda ett tryggt samtalsstöd: Du är en tillgänglig vuxen som stöttar eleverna i frågor som rör allt från stress, sömn och psykisk ohälsa till livsstil, identitet och sexuell hälsa.
Hanterar enklare sjukvårdsinsatser: Du utför lättare akutsjukvård, egenvård och erbjuder vid vissa tillfällen öppen mottagning för eleverna under skoldagen.
Samverka i EHT-team: Du samarbetar tätt med kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolledning för att tidigt fånga upp elever i behov av stöd, samt håller kontakt med vårdnadshavare och externa instanser som BUP eller ungdomsmottagningen.
Tjänsten är ett sjukvikariat från 10/8 - 18/12 -26. Tjänstegraden är 90 %. Det finns ävenvmöjlighet att justera tjänstegrad efter sökandes önskemål.
Vi söker dig som:
Är legitimerad skolsköterska, gärna med vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, distriktssköterska eller skolsjuksköterska
Du har ett genuint intresse för ungdomar, är skicklig på att bygga relationer och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi erbjuder dig:
Ett varmt och engagerat kollegium med god stämning och högt engagemang.
En familjär arbetsmiljö där elevnära arbete, struktur och omtanke genomsyrar verksamheten.
En central roll i skolans elevhälsoarbete och pedagogiska utveckling.
Pedagogisk lunch och friskvårdsbidrag.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till:fredrik.larsson@nackastrandsgymnasium.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryterings- eller annonseringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: fredrik.larsson@nackastrandsgymnasium.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Strands Gymnasium AB
(org.nr 556676-5995)
Cylindervägen 4 (visa karta
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131 52 NACKA STRAND Jobbnummer
9969717