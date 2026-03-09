Skolsköterska, Öregrunds Skola
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Öregrunds skola är en F-6 skola med ca 165 elever. På skolan arbetar ca. 24 medarbetare. Skolan har förstelärare, specialpedagog,speciallärare och kurator. Skolan och fritidshemmet samverkar kring både elever och lokaler. Vårt arbetssätt ger trygghet och kontinuitet till våra elever och bra sammanhållning i personalgrupperna.
Är du utbildad sjuksköterska och vill arbeta som skolsköterska i ett trevligt och bemötande arbetslag? Är du engagerad och trygg i din yrkesroll och har ett intresse för barns hälsa och utveckling? Behöver du fylla ut din nuvarande tjänst eller vill du prova på en annan arbetsplats? Då är detta en tjänst för dig. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 20 % där du får möjlighet att utföra ditt lagstadgade uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
* Lagstadgade basuppdrag som hälsobesök samt uppföljningar.
* En öppen mottagning där du kan stödja elevernas fysiska och psykiska hälsa, samt uträtta enklare sjukvårdsinsatser.
* Ingå i skolans elevhälsoteam som medicinsk sakkunnig.
* Journalförning.
Vi som arbetsgivare erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö med stöttande kollegor, och möjlighet att göra skillnad i elevernas vardag och hälsa.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad sjuksköterska. Om du har tidigare erfarenhet som skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktsköterska är det meriterande!
Som person är du flexibel och har lätt att anpassa dig till nya eller förändrade omständigheter och krav. Du arbetar engagerat och tar initiativ till aktiviteter för att förbättra och utveckla verksamheten. Vi ser också att du är utåtriktad och social i yrkesmässiga sammanhang, skapar med lätthet kontakter Skapar med lätthet kontakter externt såväl som internt. Vi tror på att arbeta tillsammans!
