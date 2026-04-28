Skolsköterska Lillerudsgymnasiet
Skolsköterska Lillerudsgymnasiet
Vill du göra verklig skillnad i ungdomars vardag?
Vi söker en engagerad skolsköterska som vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med oss på Lillerudsgymnasiet. Här möter du elever i en praktisk och naturnära utbildningsmiljö där relationer, trygghet och hälsa är en viktig del i skolans vardag.
Om rollen
Som skolsköterska är du en viktig del av Lilleruds elevhälsoteam och arbetar för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa.
Du möter eleverna i elevhälsosamtal och i den dagliga kontakten när de behöver stöd eller rådgivning.
Arbetet sker i nära samarbete med kurator, specialpedagog, psykolog, skolläkare och skolledning.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg miljö där elever ges förutsättningar att må bra och lyckas i sina studier.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer
I din roll verkställer du elevhälsans medicinska insats enligt lagar, förordningar och styrdokument där hälsosamtal, mottagningsarbete, hälsoundersökningar, dokumentation, vaccination och administration ingår.
Arbetet innefattar också förebyggande arbete kring livsstil, psykisk hälsa och välmående. Att delta aktivt i skolans elevhälsoarbete samt samarbetet med lärare och annan personal är centralt.
Du har det övergripande ansvaret för vårt journalsystem Prorenata.
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska och/eller skolsköterskespecifik högskoleutbildning. Det är särskilt meriterande med erfarenhet från arbete på gymnasiet samt dokumentationssystemet Prorenata.
Tjänsten är på 80-100 % beroende på dina önskemål.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för ungdomars hälsa och utveckling.
Är positiv, trygg, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är flexibel och målinriktad, med gott omdöme, hög noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Arbetar strukturerat och lösningsorienterat.
Om Lillerudsgymnasiet
På Lillerud studerar cirka 270 elever och vi har 80 anställda. Här bedrivs gymnasieutbildning inom Naturbruksprogrammet med inriktningarna: hästhållning, djurvård, lantbruk och naturvetenskap. Lillerudsgymnasiet har riksintag och en majoritet av eleverna bor på skolans elevhem. Det skapar en härlig familjär känsla på skolan.
Lillerudsgymnasiet är vackert beläget 15 km väster om Karlstad. På skolan finns ett stort jordbruk med växtodling, kor, grisar och får. Vi har också en komplett hästanläggning med stall, två ridhus, ridbana och körvägar. Sällskapsdjur av många olika slag finns samlade i djurhuset. Egen veterinärklinik och hunddagis finns också på skolan.
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk.
Sista ansökningsdag är den 17 maj.
Vill du veta mer besök www.lillerud.se
eller vår Facebooksida "Lillerudsgymnasiet".
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete för Lilleruds elever.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolsköterska".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lillerudsgymnasiet AB
(org.nr 556624-3548)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lillerudsgymnasiet Kontakt
EHT Samordnare
Marie Fridlund marie.fridlund@lillerud.se 073-328 12 70
9878924