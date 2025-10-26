Skolsköterska grundskola 7-9
Deltaskolan AB / Sjuksköterskejobb / Haninge Visa alla sjuksköterskejobb i Haninge
2025-10-26
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deltaskolan AB i Haninge
Deltaskolan i Handen Skolsköterska 20% (+ ev elevassistent)
Vi söker dig som brinner för att arbeta med tonåringars utveckling.
Deltaskolan grundades 2013 och är en friskola i handen (Haninge kommun), med tre profiler: Må-bra, matematik och Idrott. Verksamheten strävar mot att skapa den bästa lärandemiljön för eleverna och ge dem de bästa förutsättningarna för att nå grundskolans kunskapsmål. Vi söker medarbetare med ett stort patos för tonåringar
Vi är idag en skola med 20 anställda och 140 elever, från fem olika kommuner. Skolans pedagogiska riktning utgår från en helhetssyn på elevens utveckling med tydliga mål inom såväl kunskap och lärande som personlig utveckling tillsammans med de individuella specialintressena.
För att kunna erbjuda bästa möjliga lärandemiljö har vi begränsat antalet elever i varje klass till ca 20 st. Här hos oss möts du av en verksamhet med stort engagemang och massor av glädje! Hos oss har du ett nära samarbete med all personal i arbetslaget. Ni arbetar i en stimulerande och trygg miljö med nära relationer mellan vuxna och tonåringar.
KVALIFIKATIONER: Du ska tycka om att arbeta med tonåringar och har förmågan att entusiasmera eleverna. Du är en person som kommer med konstruktiva förslag. Om du är/eller har varit idrottsledare/tränare så är det en merit.
En tanke kan vara att utöka omfattningen genom att agera även som elevassistent för att integrera elev hälsoarbetet på en bredare front - en ny spännande idé för att komma eleverna och vardagen/klassrumssituationen närmare.
Varaktighet: Tillsvidare med start så snart som möjligt.
ANSÖKAN skickas till thomas@deltaskolan.se
Har du frågor, ring Thomas Borg 070-4210130 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: thomas@deltaskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Deltaskolan AB
(org.nr 556865-8545)
Rudsjöterrassen 1 3TR (visa karta
)
136 40 HANDEN Jobbnummer
9574562