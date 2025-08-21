Skolsköterska för konsultuppdrag
Clockwork elevhälsa finns för huvudmän som behöver stöd i elevhälsoarbetet. Förutom att bemanna och rekrytera personal till elevhälsan kan vi bidra på plats med ett team, likaväl som på distans. Clockwork Elevhälsa leds av en tidigare specialpedagog och skolledare.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! När ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Vi söker skolsköterskor för kommande konsultuppdrag på grund- och gymnasieskolor i Västerås. Dessa uppdrag kan variera i längd samt omfattning.
I ditt uppdrag som skolsköterska ingår det olika arbetsuppgifter som bland annat främjande och förebyggande hälsoarbete, hälsosamtal, vaccinationer och dokumentation. Du kommer att arbeta på både individ- och gruppnivå. Det är meriterande om du har lång tidigare erfarenhet av yrket samt är insatt i de olika system som krävs som exempelvis PMO och Prorenata Journal. För dig som egenföretagare finns även möjligheten att arbeta som underkonsult.Profil
Vi söker dig som har en specialistutbildning till skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Du är en samarbetsorienterad person som trivs med att skapa relationer med elever, kollegor, ledning och vårdnadshavare. Som skolsköterska har du en tydlig närvaro i de olika skolsammanhangen där eleverna befinner sig. Du har en god förmåga till att arbeta självständigt samt prioritera dina arbetsuppgifter med god datorvana.
Kanske trivs du där du är - men undrar om det finns något som passar ännu bättre? Eller så är du redo att ta nästa steg, men vill ha hjälp att hitta rätt? Hos oss på Clockwork Skolbemanning & Rekrytering möter du ett dedikerat team som kan skolvärlden och som förstår vad som krävs för att trivas och utvecklas inom skolans värld. Vi samarbetar med skolor över hela landet - både kommunala och fristående huvudmän- och just nu förbereder vi inför hösten 2025.
Det här är inte en specifik tjänst - utan en inbjudan till dig som vill:
• Få information om lediga jobb före alla andra
• Matchas med tjänster som stämmer med dina önskemål och värderingar
• Ha en personlig kontakt som lyssnar på vad du söker
• Känna trygghet i processen om du väljer att byta jobb
Du registrerar dig enkelt via länken. Vi tar kontakt för att höra mer om dina önskemål och håller dig uppdaterad när vi får in tjänster som kan passa. Allt är helt förutsättningslöst. Varmt välkommen att höra av dig - vi ser fram emot att prata mer med dig!
