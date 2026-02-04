Skolsköterska deltid
2026-02-04
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Publiceringsdatum2026-02-04Beskrivning
Brandbergsskolan
Grundskola belägen i Brandbergen.
ca 600 elever fördelade på samtliga årskurser i grundskolan samt anpassad grundskola.
Vi söker en engagerad och flexibel skolsköterska på deltid som vill vara med och göra skillnad för våra elever på Brandbergsskolan. I denna roll får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med ditt team kommer att sätta elevhälsan i fokus.
Du kommer vara en del av elevhälsan och arbeta tätt tillsammans med en till skolsköterska.
Som skolsköterska kommer du att:
- Följa det lagstadgade programmet för respektive årskurs.
- Förebygga och främja elevernas hälsa och välbefinnande.
- Erbjuda stöd och vägledning i frågor som rör ungdomars hälsa.
- Arbeta tillsammans med lärare och andra skolpersonal för att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö.
Vi värdesätter egenskaper som uthållighet, självständighet och en målinriktad inställning. Du bör trivas i samarbete med andra och ha en empatisk förmåga att skapa relationer, samtidigt som du är strukturerad och kvalitetmedveten i ditt arbete. Tillsammans kan vi bidra till att forma en positiv miljö för våra elever och utveckla vår skola!
Ansvarsområden
Som skolsköterska deltid hos oss på Brandbergsskolan kommer du att spela en avgörande roll i våra elevers välbefinnande och hälsa. Du får möjlighet att arbeta i en spännande och utvecklande miljö där du aktivt bidrar till våra elevers lärande och livskvalitet. Ditt ansvar omfattar bland annat:
- Genomföra hälsosamtal och vaccinationer för elever i olika åldrar.
- Ge stöd och råd till elever gällande hälsa och livsstil, inklusive frågor om psykisk hälsa.
- Samarbeta med lärare, föräldrar och andra professionella för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö.
- Utveckla och implementera hälsofrämjande insatser och program som syftar till att öka elevernas välmående.
- Hålla dig uppdaterad om aktuell forskning och rekommendationer inom skolhälsovård.
Vi ser gärna att du är flexibel och kan anpassa ditt arbete efter våra elevers behov. Du bör ha en god förmåga att skapa relationer och kommunicera tydligt, vilket är av största vikt för att bygga förtroende och trygghet. Tillsammans med ett engagerat team av kollegor får du möjlighet att göra skillnad varje dag. Varmt välkommen med din ansökan!
Idealkandidat
Vi söker en idealkandidat som är passionerad och engagerad i sitt arbete som skolsköterska. Du trivs i en dynamisk miljö och ser det som en chans att verkligen göra skillnad i elevers liv. Här är några av de egenskaper vi värdesätter:
- Flexibel: Du anpassar dig enkelt efter förändrade omständigheter och behov.
- Uthållig: Du har förmågan att arbeta långsiktigt mot uppsatta mål.
- Prestationsorienterad: Du strävar efter att uppnå hög kvalitet och resultat i ditt arbete.
- Med en helhetssyn: Du förstår vikten av att betrakta elevens hela situation och anpassar stödet efter deras behov.
- Relationer och empati: Du bygger starka relationer och visar omtanke för elevernas välbefinnande.
- Kreativ och konsultativ: Du kommer med idéer och lösningar för att förbättra hälsovården i skolan.
- Kommunikativ: Du har förmågan att kommunicera effektivt med både elever och kollegor.
Om du känner igen dig i dessa egenskaper och brinner för att bidra till en positiv och trygg skolmiljö, då kan du vara den vi söker! Hos oss får du vara en del av en spännande resa där du får möjlighet att utvecklas professionellt tillsammans med ett dedikerat team.Kvalifikationer
- Distriktssköterska
• Barn-och ungdomsspecialist
• Skolsköterska via utbildning i Skövde
- Flexibel och anpassningsbar för att möta elevernas och verksamhetens behov.
- Uthållig och prestigelös, med förmåga att arbeta i en dynamisk och ibland utmanande miljö.
- Prestationsorienterad och ambitiös, strävar alltid efter förbättring och utveckling.
- Mål- och resultatorienterad, med fokus på att nå uppsatta mål och skapa positiva resultat för eleverna.
- Självgående och initiativtagande, trivs med att ta ansvar och leda egna processer.
- Konsultativ och professionell, med förmåga att samarbeta väl med kollegor, elever och vårdnadshavare.
- Starka relationer och empatisk kommunikation för att bygga förtroende och trygga miljöer.
- Kulturell medvetenhet och mångfaldstänkande för att kunna möta en bred och varierad elevgrupp.
- Tydlig och resursmedveten i sin undervisning och resultatbedömning.
- Helhetssyn och strukturerad i arbetssättet för att säkerställa en hög kvalitet i det pedagogiska uppdraget.
- Verksamhetsfokuserad och kan anpassa insatserna efter organisationens behov och mål.
Vi söker dig som är redo att göra skillnad i skolan och hjälpa eleverna att nå sina drömmar och mål!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett deltidsjobb.
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Brandbergskolan
