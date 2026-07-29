Skolsköterska, deltid 10-20 %
Anton Utbildning AB / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-07-29
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Om Antonskolan
Vill du vara med i Antonskolans spännande utveckling? Antonskolan söker en medarbetare som vill vara med och lyfta vår verksamhet till nästa nivå. På köpet får du en bra arbetsplats med engagerade medarbetare med en härlig sammanhållning och vi-känsla. Hos oss har du nära till beslut med goda möjligheter till att vara med och förändra samt utveckla verksamheten.
Som skolsköterska kommer du att spela en central roll i att främja elevernas hälsa och välbefinnande, samt vara en viktig del av vårt elevhälsoteam.
Anton Utbildning har två grundskolor, Antonskolan Blekedamm och Antonskolan Österäng, med årskurserna från förskoleklass till årskurs 9. Vi värnar om elevgrupper där eleven har närhet till utbildad personal. Vi anser att detta är en förutsättning för att skapa en trygg lärmiljö för våra barn och elever.
På Antonskolan arbetar vi värdegrundsbaserat utifrån ANTON-orden: Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet. En värdegrund som vi vill att du delar med oss. Vår profil är internationell förståelse och solidaritet: "Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad".
Om uppdraget
I organisationen finns en anställd skolsköterska på heltid, som också bär det medicinska ledningsansvaret i våra verksamheter. Då våra skolor växer behöver vi utöka tillgången till skolsköterska för våra elever.
Vi söker därmed ytterligare en skolsköterska på deltid, ca 10-20%, med varaktighet läsåret 2026/2027 och eventuell möjlighet till förlängning vid behov läsår framöver.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Du är med och genomför insatser utifrån basprogrammet, med fokus på hälsobesök i våra klasser i åk 7, är med vid genomförandet av vaccinationer med tillhörande dokumentation samt förebyggande insatser på högstadiet.
Du kommer delta i vissa elevhälsomöten och samarbeta med bl a skolsköterska/MLA, rektorer, pedagoger, vårdnadshavare mfl
Vid behov bistår du med akut omhändertagande
Vara behjälplig för nuvarande skolsköterska vid bla vaccinationerKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, skolhälsovård eller distriktssköterska
Du har stort intresse för att arbeta främjande och förebyggande
Du har erfarenhet av arbete som skolsköterska eller liknande meriterande
Du har god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Du har ett genuint intresse för barns och ungdomars hälsa och utveckling
Du är strukturerad med god förmåga att planera och prioritera men flexibel när situationen kräver det
Erfarenhet av journalsystemet ProRenata ser vi som meriterande
Vi erbjuder:
En dynamisk och trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att vara en del av ett professionellt och stödjande elevhälsoteam
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2026-08-17. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta skolchef och verksamhetschef EMI, Kristina Sundin (Ninni).
Välkommen med ditt personliga brev och CV tillsammans med legitimation till nedanstående mail. Ange "Skolsköterska" i ämnesraden.
ninni.sundin.@antonskolan.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Via e-post
E-post: ninni.sundin@antonskolan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Anton Utbildning AB
(org.nr 556602-4906)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Antonskolan Österäng & Blekedamm Kontakt
Skolchef
Kristina Sundin ninni.sundin@antonskolan.com Jobbnummer
10015421