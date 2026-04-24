Skolsköterska Centrala Elevhälsan
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Vill du vara med och utveckla framtidens elevhälsa i Bjuvs kommun?
Vi utökar med fler skolenheter, stärker våra skolenheter och förbereder oss för ett utökat nationellt basprogram.
Nu söker vi en engagerad skolsköterska som vill bidra till att främja barn och ungas hälsa, lärande och utveckling.
Som skolsköterska i Bjuvs kommun ingår du i den centrala elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala, logopediska och specialpedagogiska insatser. Kommunen expanderar med fler skolenheter och förbereder sig för ett utökat nationellt basprogram därför behöver vi stärka vår skolsköterskekompetens.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Som skolsköterska hos oss blir du en viktig del av skolans elevhälsoteam där du arbetar tvärprofessionellt för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Du kommer att:
* Arbeta nära elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
* Stötta och ge rådgivning på individ-, grupp- och organisationsnivå.
* Samverka med externa aktörer såsom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
* Bidra till utvecklingen av elevhälsans arbetssätt i en medelstor kommun.
Elevhälsans medicinska uppdrag omfattar elever från förskoleklass till ungdomar inom IM programmet.Kvalifikationer
• Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som skolsköterska eller distriktssköterska.
* Har ett professionellt och tryggt förhållningssätt i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare i tvärprofessionella team.
* Har ett intresse för utvecklingsarbete och vill bidra till att forma framtidens elevhälsa i Bjuv.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321298/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
(org.nr 212000-1041)
Box 501 (visa karta
)
267 25 BJUV Arbetsplats
Bjuvs kommun, Elevhälsan Kontakt
Enhetschef Elevhälsan
Anna Bergevi anna.bergevi@bjuv.se 0709585367 Jobbnummer
9873167