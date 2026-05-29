Skolsköterska 50-80% för åk 2-5
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-05-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Jönköping
, Borås
, Växjö
, Linköping
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en legitimerad sjuksköterska som brinner för att främja barns och ungdomars hälsa? Vid Internationella Engelska Skolan (IES) Jönköping arbetar vi dedikerat för att skapa en trygg, ordnad och stimulerande miljö där varje elev ges förutsättningar att nå sin fulla potential.
Vår skola är en levande, multikulturell arbetsplats som omfattar årskurserna F-9. Vi är stolta över vår internationella atmosfär där våra 850 elever och 130 medarbetare tillsammans skapar en dynamisk miljö präglad av samarbete och professionalism. Nu söker vi en skolsköterska som vill bli en nyckelspelare i vårt elevhälsoteam.
Om rollen
Tjänsten är en semestertjänst för åk 2-5 främst, med en omfattning på 50-80 %. Anställningen påbörjas den 3 augusti och inleds med 6 månaders provanställning med målsättningen att den övergår i en tillsvidareanställning.
Som skolsköterska hos oss arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Medicinskt ansvar: Du ansvarar för och planerar elevhälsans medicinska insats i nära samverkan med skolläkare och skolledning.
• Samverkan: Du arbetar tätt ihop med vårt Student Care Team (EHT), skolpersonal, vårdnadshavare och externa aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
• Hälsofrämjande arbete: Du informerar och utbildar om hälsosamma levnadsvanor på individ-, grupp- och skolnivå samt stödjer det pedagogiska arbetet med din omvårdnads- och medicinska kompetens.
• Basprogram & Mottagning: Planerade hälsosamtal och hälsokontroller enligt basprogrammet, vaccinationer samt öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser och rådgivning.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller motsvarande specialistutbildning.
Språk: Majoriteten av elevhälsoarbetet och myndighetskontakterna sker på svenska. Det är därför inget hinder om din engelska är lite knagglig eller inte perfekt - det viktigaste är din professionella kompetens och ditt engagemang för eleverna.
Som person är du en lagspelare som är trygg i att planera och prioritera ditt arbete, samtidigt som du möter elever och vårdnadshavare med empati, tydlighet och professionalism.
Vad vi erbjuder
IES Jönköping erbjuder en strukturerad arbetsmiljö med ett starkt stöd och tydliga ramar:
• Ett tryggt insteg: För att du ska få en bästa möjliga start finns två behöriga och erfarna skolsköterskor på plats på skolan samt en samordnande skolsköterska på huvudkontoret som stöttar dig under ditt första år.
• Professionellt nätverk: Du blir en del av IES centrala nätverk för skolsköterskor, vilket ger tillgång till erfarenhetsutbyte, fortbildning och kollegialt stöd.
• Förmåner: Konkurrenskraftig lön, kollektivavtal (Vision) samt daglig pedagogisk lunch i en positiv arbetsmiljö.
Elevsäkerhet
Våra elevers säkerhet är vår högsta prioritet. Alla kandidater som går vidare i processen kommer att genomgå en bakgrundskontroll från polisen (utdrag ur belastningsregistret). Vi kommer också att efterfråga tre bankId verifierade referenser.
Hur du ansöker
Skicka ditt CV och ett personligt brev till jobs.jonkoping@engelska.se
. Märk ansökan med "Skolsköterska". Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, som är 2026-06-15.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rektor Simon Varley på 073-661 33 00.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: jobs.jonkoping@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://jonkoping.engelska.se
Birkagatan 41 (visa karta
)
561 33 JÖNKÖPING Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Jönköping Kontakt
Simon Varley jobs.jonkoping@engelska.se Jobbnummer
9936355