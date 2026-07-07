Skolsköterska
Stiftelsen Backatorpsskolan / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-07
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Om skolan
Backatorpsskolan är en omtyckt, icke vinstdrivande fristående skola i ett naturskönt område på Hisingen. Skolan har ett högt söktryck och för närvarande går 345 elever i förskoleklass till och med årskurs sex. 200 barn går i vårt fritidshem som erbjuder stimulerande aktiviteter. En mycket erfaren och engagerad personalstyrka på 55 pedagoger utvecklar arbetet på skolan under ledning av rektor. Skolan drivs som en stiftelse.
Stödfunktioner utgörs av administration, ekonomi samt biträdande rektororer.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Du är barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Vidareutbildning inom barnhälsovård eller distrikt är ett krav. Erfarenhet av skolhälsovård, arbete i elevhälsoteam och från dataprogrammet Prorenata är önskvärd.Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska ska du planera och ansvara för elevhälsans medicinska del på Backatorpsskolan. Du ska erbjuda och genomföra hälsobesök och vaccinationer enligt gällande basprogram, organisera och medverka vid skolläkarmottagning och arbeta tillsammans med skolans elevhälsoteam och bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Du har som person ett engagemang i barn- och elevhälsofrågor, du kan ta egna initiativ, är noggrann och har förmåga att prioritera och spela på flera arenor samtidigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställnings- och löneform
Tillsvidare. Semestertjänst. Månadslön. Tillträde enligt överenskommelse
Omfattning
Grundförordnande 70%.
Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: ansokan@backatorpsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Backatorpsskolan
Båtsman Kapers Gata 5 (visa karta
)
422 57 HISINGS BACKA Arbetsplats
Backatorpsskolan/fritidshem Kontakt
Skyddsombud
Martin Hansen martinh@backatorpsskolan.se Jobbnummer
9995765