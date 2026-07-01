Skolsköterska
Täby Enskilda gymnasium AB / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
2026-07-01
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Är du en erfaren och nyfiken skolsköterska som vill arbeta på en väletablerad skola med starkt kvalitets- och utvecklingsfokus, studiemotiverade elever och skickliga och engagerade kollegor?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Nu finns nämligen en unik möjlighet att söka en heltidstjänst med tillsvidareanställning på Täby Enskilda Gymnasium.
Det här är Täby Enskilda Gymnasium
Täby Enskilda är en fristående gymnasieskola i Täby som erbjuder fem högskoleförberedande program: samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturprogrammet och teknikprogrammet. Vi har omkring 1050 elever fördelat på 36 klasser med 30 elever i vardera klass. Skolan har ett högt söktryck och mycket goda studieresultat. Miljön kännetecknas av ljusa och fräscha lokaler.
Hos oss får du arbeta i en professionell skolorganisation med fokus på hög kvalitet och utveckling. Alla vi som arbetar på skolan jobbar tillsammans för att kunna möta våra elever på bästa sätt.
Det här söker vi
Vi söker dig som är en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska.
Du trivs med att ha fokus på ett långsiktigt, förebyggande och hälsofrämjande arbete med elever och kan balansera detta förebyggande arbete med åtgärdande arbete när det behövs. Du bemöter ungdomar med empati och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever och kollegor. Du har god förmåga att samarbeta, kan vara flexibel när det behövs och är trygg i din yrkesroll. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ditt uppdrag
Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam. Du har ett nära samarbete med EHT, skolledning, lärare och vårdnadshavare. Du arbetar aktivt förebyggande och främjande för att elevernas trygghet, trivsel och lärmiljö ska vara så bra som möjligt. I uppdraget ingår att vara del av skolans likabehandlingsteam och krisgrupp. Som skolsköterska tillför du medicinsk kompetens i elevhälsoteamet och du är en av skolans två skolsköterskor.
Du erbjuder hälsosamtal.
Du utför enklare sjukvårdsinsatser
Du erbjuder kompletterande vaccinationer enligt svenskt barnvaccinationsprogram.
Du samordnar kontakter med andra myndigheter vid behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 100%, provanställning 6 månader
Tillträde: Från läsårsstarten, eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 6 augusti
Ansökan skickas till elevhälsochef malin.nygren@tabyenskilda.se
Bifoga personligt brev, CV och skriv SSK-26 i ämnesraden i mejlet. Vi ser gärna att du i din ansökan beskriver hur du arbetar idag. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till malin.nygren@tabyenskilda.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi intervjuar sökande kontinuerligt och rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Tjänsten kan bli tillsatt före platsannonsens sista datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: malin.nygren@tabyenskilda.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SSK-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Enskilda Gymnasium AB
(org.nr 556568-0112), http://www.tabyenskilda.se
Kemistvägen 1 (visa karta
)
183 79 TÄBY Arbetsplats
Täby Enskilda Gymnasium AB Kontakt
Elevhälsochef
Malin Nygren malin.nygren@tabyenskilda.se Jobbnummer
9988005