Skolsköterska
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Vaggeryd Visa alla sjuksköterskejobb i Vaggeryd
2026-06-09
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Välkommen att bli en del av elevhälsoteamet hos oss på F-3 skolorna i norra delen av Vaggeryds kommun.
Hok skola, Byarum skola och Bondstorp skola är mindre skolor på landsbygden. Götafors skola och Östra skolan är centralt belägna i Vaggeryd.
Totalt är vi ca 500 elever i årskurserna F-3.
Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar förskolor, grundskolor samt Fenix kultur-och kunskapscentrum som innefattar gymnasium, gymnasiesärskolan och vuxenutbildning. Vi arbetar målinriktat för att ge varje barn och elev kunskap och framtidstro som kan följa dem genom livet
1 plats(er). 1Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som skolsköterska ska du i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande med våra elever så att de skall klara sig bra i skolan och i sitt fortsatta liv. Du kommer att vara en av sex skolsköterskor i kommunen som arbetar i ett nära samarbete och deltar i gemensamma nätverksträffar.
Du kommer att arbeta med elever i årskurs F-3, på flera grundskolor i norra kommundelen. Du ingår i skolans elevhälsoteam som består av rektor, skolkurator, speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare. Arbetet i elevhälsoteamet leds av rektor och gruppen har ett nära samarbete, där våra olika kompetenser och professioner ska gynna elevernas inlärning och mående. Vi arbetar både på grupp-och individnivå.
I vårt arbete ingår också samverkan med tex Socialtjänst och andra aktörer som Barn-och Ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska (inriktning barns hälsa) eller skolsköterska. Du är förtroendeingivande och tycker om att arbeta med barn både enskilt och i grupp.
Vi förutsätter att du har lätt för att samarbeta med kollegor på våra skolor samt med barn och deras vårdnadshavare. Du behöver ha körkort och tillgång till bil.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Intervjuer kommer att föras fortlöpande under ansökningstiden.
Utdrag ur belastningsregister krävs vid anställning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Urval och intervjuer sker fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/76". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43 (visa karta
)
568 21 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Maria Ekenskytt maria.ekenskytt@vaggeryd.se 0370-678414 Jobbnummer
9955053