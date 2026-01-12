Skolsköterska
Nordanstigs Kommun, Utbildning / Sjuksköterskejobb / Nordanstig Visa alla sjuksköterskejobb i Nordanstig
2026-01-12
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordanstigs Kommun, Utbildning i Nordanstig
Vill du arbeta som skolsköterska i en liten, trygg skolmiljö där du gör verklig skillnad? Nu söker vi en skolsköterska på 20% (tillsvidare eller visstid), med möjlighet att själv välja inriktning - antingen mot vårt introduktionsprogram (IM) på gymnasiet eller Arthur Engberg (låg- och mellanstadieskola).
Om uppdraget
Tjänsten omfattar 20 % och kan anpassas utifrån din kompetens, erfarenhet och intresse. Du blir en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar hälsofrämjande och förebyggande i nära samverkan med elever, pedagoger och vårdnadshavare.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
- Vaccinationer
- Hälsobesök
- Hälsouppföljningar
- Enklare sjukvårdsinsatser
- Samverkan med elevhälsoteamet
Vem är du?/Personliga egenskaper
Vi söker dig som alltid sätter eleven i första rummet, som är lyhörd, omtänksam och engagerad. Du har ett professionellt bemötande och god förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och organiserat. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du agerar professionellt, lösningsinriktat och tar ansvar. Du har goda självinsikter i din yrkesroll och söker stöd av dina kollegor vid behov. Du har god kommunikationsförmåga, är trygg och stabil. Du trivs i en mindre verksamhet och din förmåga att skapa förtroendefulla relationer gör dig till en viktig person för eleverna.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, skolsköterskeutbildning alternativt distriktssköterskeutbildning.
Du har ett genuint intresse för barn och ungdomars hälsa och utveckling. Du har god förmåga att kommunicera och uttrycka dig tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt. Du har god datorvana (vår dokumentation sker i journalsystemet PMO).
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska.
Vi erbjuder
- En flexibel deltidsanställning på 20 %
- Möjlighet att välja arbetsplats: IM-gymnasium eller en låg- och mellanstadieskola
- En liten och engagerad skolorganisation
- Meningsfullt arbete där du gör skillnadÖvrig information
Urval och kontakt kan ske löpande. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i våra verksamheter.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/123". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312) Arbetsplats
Nordanstigs Kommun, Utbildning Kontakt
Katrinne Bylund, Rektor 0652-36075 Jobbnummer
9678877