Skolsköterska
I Sundbybergs förskolor och skolor utvecklar vi kvalitet tillsammans. Genom en samlad bildningsorganisation arbetar vi för att alla verksamheter ska samverka och ge bästa möjliga förutsättningar för barn och elevers lärande och utveckling.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss i sektorn för lärande och bildning, mot vår vision: "Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt!"
I Sundbybergs barn- och elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagoger. Vi finns i en central enhet, men har våra arbetsplatser förlagda på våra olika skolor. Inom elevhälsan strävar vi efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Tillsammans med övrig personal i skolan arbetar vi för att skapa en god miljö både för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vi söker nu en ny skolsköterska till vår enhet.
Som skolsköterska kommer du arbeta inom elevhälsans medicinska insats på Ängskolan som är en f-9 skola. Du kommer ansvara för förskoleklass - åk 5.
Dina arbetsuppgifter innebär att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, att erbjuda hälsosamtal och vaccinationer, organisera skolläkarmottagning, följa vårt basprogram samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Det innebär att du ska arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete liksom att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande medicinsk elevhälsa. I ditt ansvar ingår också att tillsammans med vår elevhälsa vidareutveckla skolsköterskeuppdraget.
Du arbetar tillsammans med skolans elevhälsoteam och övrig personal på skolan för att stödja eleverna att nå målen i skolan. Som skolsköterska kommer du även att samarbeta med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Du arbetar för en trygg skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet.
Vi vill att du är legitimerad sjuksköterska med någon av nedanstående specialistsjuksköterskeutbildningar:
• Specialistsjuksköterskeprogrammet - Distriktssköterska 75hp
• Specialistsjuksköterskeprogrammet - Barn och ungdom 60hp
• Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska 60hp
Tjänsten är en tillsvidareanställningar anställning på 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 7 november.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
