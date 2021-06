Skolsköterska - Internationella Engelska skolan i Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Falun

Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Falun2021-06-30Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 39 schools and around 28,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.More about the company and its schools can be found at www.engelska.se Internationella Engelska skolan Falun söker en legitimerad skolsköterska som vill bli del av vårt team från och med augusti 2021.Tillsammans med övriga medarbetare i vårt tvärprofessionella elevhälsoteam (Student Care Team), speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, och kurator, kommer du att vara med och säkerställa det hälsofrämjande arbetet på skolan. Elevhälsoteamets arbete leds av biträdande rektor.Elevhälsans arbete ställer stora krav på sina medarbetare, och förutom engagemang och ett genuint intresse för att jobba med barn, söker vi dig som har en utvecklad känsla för lagarbete, som tex. att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, samt både kan samverka och ta egna initiativ.Kvalifikationer: Vidareutbildad distriktssköterska eller utbildning med specialistsjuksköterska barn- och ungdom och skolsköterska enligt skolsköterskeprogrammet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som skolsköterska eller liknande arbete.I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för skolsköterska arbete som bl.a. innefattar hälsosamtal, öppen mottagning, läkarmottagning, vaccinationer samt förebyggande hälsoarbete, som också inkluderar att delta i några av elevernas aktiviteter under skoldagarna.IES Falun tillhör organisationen Internationella Engelska Skolan i Sverige AB och är en växande friskola. IES har en central elevhälsa där skolsköterskan blir inkluderad och får ta del av nätverksträffar och utbildning. Ledorden för skolan är tvåspråkighet, lugn lärmiljö och tough love. För mer information om vår skola besök http//engelska.se/falunVi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonsplatser. Vänligen respektera detta. Denna 60-80%-iga tillsvidaretjänst har tillträde så snart som mögligt eller 3 augusti 2021 med sex månaders provanställning. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.Har du frågor eller funderingar kring tjänsten, vänligen kontakta verksamhetschef för elevhälsan IES; Helena Luning, helena.luning@engelska.se Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan till application.falun@engelska.se så snart som möjligt. Märk ansökan med "Skolsköterska"Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid60 - 80% Permanent with probation2021-06-30Fixed salarySista dag att ansöka är 2021-08-03Internationella Engelska Skolan i Sverige AB5839435