Skolsköterska - Landskrona kommun - Sjuksköterskejobb i Landskrona

Landskrona kommun / Sjuksköterskejobb / Landskrona2021-06-27Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!2021-06-27Alléskolan är skolan i centrum med kunskap i centrum! Vi är en f-6 skola med ca 410 elever höstterminen 2021. Som skolsköterska på Alléskolan kommer du tillhöra an väl fungerande organisation med lärare, fritidspedagoger, förskollärare och elevhälsa. Samtliga professioner strävar efter hög måluppfyllelse och att ständigt utvecklas.I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagningar, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Tillsammans med skolans elevhälsoteam och övrig personal på skolan arbetar ni förebyggande och hälsofrämjande för att stötta eleverna att nå målen i skolan. Teamet leds av rektor och består av specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterska, bitr rektor och skolpsykolog. Du är intresserad av att arbeta med såväl förebyggande hälsoarbete som att arbeta med de arbetsuppgifter som förekommer inom en väl fungerande medicinsk elevhälsa. Du har en vilja att vidareutveckla arbetet som skolsköterska tillsammans med elevhälsoteam, pedagoger och övriga kollegor i inom elevhälsans medicinska del i Landskrona. Som skolsköterska har du ett nära samarbete med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Uppdraget innebär dokumentation i PMO.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterskaI ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Den vi söker är en engagerad skolsköterska som är flexibel, lösningsinriktad och öppen för utmaningar. Du kan fatta beslut och vara tydlig. Genom att du har lätt för att samarbeta och är entusiastisk bidrar du till ett gott arbetsklimat. Vidare värdesätter vi att du är strukturerÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den utannonserade befattningen inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Deltid, 80-100% enligt önskemål Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 , upphör: Eller enligt överenskommelse. TIlls vidare inom Landskrona stadMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-18Landskrona kommun5832097