Skolsköterska 10 -20%
Johan Movingers Gymnasium / Sjuksköterskejobb / Solna
2025-12-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Johan Movingers gymnasium är en kristen friskola i Solna. Skolan ligger i Råsunda med mycket goda kommunikationer nära tunnelbana, pendeltåg och bussar. Skolan har tre program, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Barn- & fritidsprogrammet.
Johan Movingers gymnasium är en mindre skola med gemytlig stämning, små klasser och stor studiero.
Skolan arbetar aktivt med att skapa en god studiemiljö och ett aktivt elevhälsoarbete med eleven i centrum.
Skolan är en del av Petrusgruppen, en skolgrupp bestående av flera kristna skolor.
Vi söker
Vi söker en legitimerad skolsköterska eller dig som läser till skolsköterska och brinner för elevhälsa. Tjänsten är deltid och omfattningen är en halv till en dag per vecka med viss frihet att förlägga tiden enligt egna önskemål. Möjlighet att få tjänst på 20% genom kombinerat arbete på vår grundskola.
Vi har positiv tillväxt och har stora ambitioner och därför bör du tycka om att vara del i att påverka, förbättra och tillsammans med andra bidra till att göra skolan än mer fantastisk.
Skolans arbetsklimat präglas av gott klimat, engagemang och värme.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och tålamod, vara välplanerad och strukturerad. Du bör/ska:
• vara legitimerad/kommer att bli legitimerad
• ha erfarenhet av arbete med barn och ungdom
• vara trygg och tydlig i din roll.
• tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
• älska att göra skillnad för våra elever, att ge dem en god grund och alltid värna deras potential och integritet.Ersättning
Månads- eller timlön enligt överenskommelse.
Arbetstid
Deltid 10% -20%. Möjlighet att få tjänst på 20% genom kombinerat arbete på vår grundskola med start from mars.
Vi tillämpar provanställning.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skicka ansökan till: jobbjmg@petrusgruppen.se
Märk ansökan: Skolsköterska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Via mejl.
E-post: jobbjmg@petrusgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansökan Skolsköterska"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Johan Movingers Gymnasium Jobbnummer
9645880