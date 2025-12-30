Skolsamordnare - Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
2025-12-30
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Placeringsenheten består av tre grupper, med varsin gruppledare, som arbetar med barn och unga placerade utanför det egna hemmet.
Två av grupperna arbetar med de barn som är placerade i familjehem. Den tredje gruppen, Placeringsgruppen, arbetar med de barn och ungdomar som är placerade i andra vårdformer såsom exempelvis HVB-hem och stödboende. Gruppen består av fyra socialsekreterare och en skolsamordnare.
Tillsammans formar vi en socialtjänst som utgår från vad människor behöver.
För att komma närmare våra klienter och skapa förtroende, förbättrar vi hela tiden hur vårt sätt att arbeta. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i syfte att ge de bästa förutsättningar för de barn och unga som är placerade utanför hemmet - sök till oss!
Vi utökar nu med ytterligare skolsamordnare till Placeringsgruppen.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett arbete där du kan utvecklas och arbeta tillsammans med engagerade kollegor och du får regelbunden ärendehandledning av din gruppledare. Vi har chefer som är nära till hands och lätta att nå. Du får också stöd av områdets två metodutvecklare, och som nyanställd får du gå ett väletablerat introduktionsprogram så att du får stöd att metodiskt komma in i våra arbetsuppgifter och rutiner.
Som anställd hos oss har du
extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
flexibel arbetstid samt sommar och vinterarbetstid
semesterväxling och tillgång till förvaltningens gym
friskvårdsbidrag (3000 kr år 2025) samt möjlighet att förmånligt köpa årskort till stadens simhallar/gym
ett nätverksbaserat arbetssätt där familjens resurser tas tillvara
Som skolsamordnare kommer du att delta på erfarenhetsutbyte/nätverksträffar med andra skolsamordnare i staden med stöd från socialförvaltningen och tillsammans med utbildningsförvaltningen.
Här kan du läsa mer om våra förmåner
Din roll
Som skolsamordnare arbetar du nära barnet/den unga, vårdnadshavare och ansvarig socialsekreterare. Du arbetar med myndighetsutövning i de delar som handlar om skolgång och dess förutsättningar. Du stöttar socialsekreteraren i val av placeringsalternativ och har skolgången i fokus. Som skolsamordnare får du överblick över och kunskap om skolor och fungerande skolgång i anslutning till stadens egna samt upphandlade placeringsalternativ. Vidare är skolsamordnaren delaktig i framtagande av vårdplan samt pådrivande vad gäller att upprätta och följa genomförandeplanen, skriver om skolgången i överväganden och omprövningar. Skolsamordnaren fokuserar på skolnärvaro och skolresultat. Skolsamordnaren ska inför, under och efter placeringen hålla kontakt med barnet/ den ungas skola och aktivt följa upp skolgången.
I skolsamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat
Ansvar för och operativt stöd till socialsekreterare i frågor rörande skolgången och förutsättningar för skolgång.
Dokumentation kring skolfrågor direkt i barnets/den unges akt.
Förberedelser inför skolbyte enligt stadens rutiner (SAMS), vilket bland annat innebär att säkerställa att det finns underlag kring barnets skolgång och att den nya skolan får del av den information som finns.
Inhämta barnets/den ungas och vårdnadshavarnas upplevelser om vad som fungerat eller inte fungerat kring skolgången och ser till att denna information förmedlas till berörda.
Kontinuerligt följa barnets skolgång.
I samband med hemflytt arbeta för att skolgången är planerad, kommer igång och att barnet/den unga och vårdnadshavare får det stöd som behövs för att upprätthålla en fungerande skolgång.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Minst två års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och unga.
Utbildning i, och erfarenhet av arbete med stöd av BBIC.
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom skolan.
arbetat med placeringar inom socialtjänsten.
erfarenhet av arbete inom institution, stödboende eller av arbete med stöd till så kallade behandlingsfamiljer.
erfarenhet av att arbeta som skolsamordnare.
Du ska vara drivande och ha lätt för att samarbeta. Du ska vara bekväm i att ha en
särskild roll i en arbetsgrupp vid stadsdelsförvaltningen där du driver arbetet framåt. Du är nyfiken, vill utvecklas och lära nytt för att kunna göra skillnad. Som person är du stabil och uppskattar att samarbeta med oss kollegor men är också självgående när det krävs. För dig är det viktigt att alltid ha barnets bästa i fokus och du lägger stor vikt vid samverkan och alliansbyggande, både med barn och ungdomar du arbetar med, deras nätverk och andra samverkanspartners.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Välkommen med din ansökan!
