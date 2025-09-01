Skolresurs till Trojaskolan i Ryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och trygg skolresurs till vår verksamhet. Tjänsten innebär att arbeta nära barn och elever med särskilda behov, framför allt inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD och autism.
Som skolresurs kommer du att vara ett stöd både i lärandesituationer och i sociala sammanhang. Du bidrar till att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i vardagen, samtidigt som du hjälper eleverna att utveckla strategier för koncentration, kommunikation och samspel. Arbetet sker i nära samverkan med pedagoger och elevhälsoteam för att anpassa undervisningen och skolmiljön utifrån varje elevs behov.
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad för eleverna. Du blir en del av ett engagerat arbetslag och får tillgång till handledning vid behov.
Tjänstens omfattning är heltid och är i nuläget tidsbegränsad till 12 juni 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn och unga med särskilda behov som exempelvis NPF. Du är lugn, lyhörd och har ett tydligt förhållningssätt som skapar trygghet runt dig. Det är viktigt att du kan hantera svåra och utmanande situationer med tålamod och professionalitet, och att du har förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du är flexibel, lösningsfokuserad och ser möjligheter där andra ser hinder.
För tjänsten krävs relevant utbildning, exempelvis inom pedagogik, socialpedagog, barn- och fritidsprogrammet eller likvärdig inriktning. Kunskaper om tydliggörande pedagogik och användande av bildstöd är mycket värdefulla och ses som meriterande.
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Tingsryds kommun arbetar aktivt för en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i verksamheten. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad vid Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning.
Ersättning
Månadslön
