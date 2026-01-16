Skolpsykolog vikariat
2026-01-16
Sollentunas vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva, våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga.
I våra förskolor och skolor ska barnen/eleverna uppnå goda studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller elevhälsa, pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.
Sollentuna kommun har för närvarande sju skolpsykologer fördelade på våra kommunala skolor. Psykologerna är centralt anställda och organiserade under utbildningskontorets avdelning stöd och utveckling. Psykologerna ingår i respektive skolas elevhälsoteam och samarbetar med olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning på barn och elever i behov av särskilt stöd. Arbetet i elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande fokus.
Vi söker nu en skolpsykolog på ett föräldravikariat för arbete i Sollentuna.
Som skolpsykolog samverkar du med skolans elevhälsoteam i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att undanröja hinder i elevernas lärande. Du bidrar med det psykologiska perspektivet i samverkan med övriga yrkeskategorier i syfte att hjälpa eleverna att förbättra sina förutsättningar för inlärning och kunskapsutveckling i skolan.
Utöver det hälsofrämjande arbetar du utifrån tre huvudsakliga uppdrag: konsultation, bedömning och utredning. Konsultation ges dels på elevhälsoteamets möten, dels till skolans olika yrkeskategorier utifrån behov. Psykologutredningar i skolan görs med fokus på elevens kognitiva förutsättningar i syfte är att hjälpa skolan och föräldrarna att bättre förstå elevens specifika behov och kunna anpassa undervisningen utifrån detta. De görs även för att säkerställa att eleven ges möjlighet till rätt skolform. Övriga bedömningar av elevers behov i skolan görs utifrån till exempel observationer och samtal med lärare, vårdnadshavare och elev.
Inkludering och tillgänglig skola är ett prioriterat utvecklingsområde inom kommunen där skolpsykologen spelar en viktig roll.
Samarbete med mottagningar för barn och unga inom t ex landstinget ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn och unga. Erfarenhet från arbete som skolpsykolog är meriterande men inte ett krav.
Din drivkraft är att arbeta för elevernas bästa utifrån deras utveckling och lärande. Du har självklart en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare och övrig personal. Tjänsten förutsätter god förmåga och intresse för att samarbeta med andra yrkeskategorier. Arbetet ställer stora krav på förmåga att analysera komplexa situationer på såväl individuell nivå som grupp- och organisationsnivå. Du arbetar självständigt i din yrkesroll med tillgång till gott stöd från övriga skolpsykologer och regelbunden handledning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett viktigt och utvecklande uppdrag i en stark skolkommun. Tjänsten ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort ansvar. För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
