Skolpsykolog till utbildningsförvaltningen
2025-10-24
Publiceringsdatum2025-10-24
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Du ingår i ett psykologteam som ansvarar för samtliga grundskole- och gymnasieelever i kommunen.Dina arbetsuppgifter
Du och hela psykologteamet är placerat på Gislaveds Gymnasium, men arbetet fördelas inom er grupp utifrån erfarenheter och de behov som finns i grundskola och gymnasium.
Vi söker Dig som vill medverka med psykologisk kompetens inom skolan på individ-, grupp- och organisationsnivå genom att exempelvis medverka på elevhälsoteam, genomföra utredningar och bedömningar. Vi vill också att du handleder personal samt medverkar i kompetensutveckling inom skolan.Kvalifikationer
Vi välkomnar Dig som legitimerad psykolog med din ansökan. Du bör ha ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Du har god samarbetsförmåga och har även förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar och skolverksamhet är meriterande. Körkort är ett krav, då arbetet kräver resor mellan de olika skolorna.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Intervjuer sker löpande.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
Utbildningsförvaltningen, Verksamhetsområde Elevhälsa
