Skolpsykolog till område väster
Motala kommun, Enhet Marieberg / Psykologjobb / Motala Visa alla psykologjobb i Motala
2026-06-26
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Mariebergsskolan är en skola för alla då den rymmer från förskoleklass till och med årskurs 9 tillsammans med anpassad grundskola. Mariebergsskolan är där elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap. Målet med verksamheten är att alla skall lyckas utifrån sina förutsättningar och grunden till det är ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet. Skolan kännetecknas av en mycket god sammanhållning, ett varmt klimat och engagerade lärare där vi ställer upp för varandra och hjälps åt för att alla ska nå så långt som möjligt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog bidrar du med psykologisk kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Tillsammans med pedagoger, elever och vårdnadshavare genomför du pedagogiskt inriktade insatser som stödjer elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Du bidrar med kunskap om elevers hälsa, lärande och utveckling för att stödja elevers utveckling mot målen. Du handleder personal och genomför utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisation. I rollen ansvarar du för att utreda och fastställa diagnosen intellektuell funktionsnedsättning som en del av skolans arbete kring rätt till anpassad skola. Du ansvarar även för vårdhänvisning och remisshantering för enskilda elever. Vidare dokumenterar du insatser i avsatt journalsystem.Kvalifikationer
Löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som vill vara med och bidra till en hälsofrämjande, förebyggande och stödjande elevhälsa.
Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Körkort är ett krav och det är önskvärt att du har tillgång till egen bil, då tjänsten omfattar arbete inom Område Väster där Mariebergsskolan, Smedsby skola och Nykyrka skola ingår.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom elevhälsa eller av arbete med barn och ungdomar.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har integritet. Du kan göra självständiga bedömningar, stå för dina professionella ställningstaganden och agera konstruktivt även i komplexa eller osäkra situationer.
Du har en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Genom ett lyhört och prestigelöst förhållningssätt bidrar du till ett gott samarbete och arbetar mot gemensamma mål.
Du har en god analytisk förmåga och kan se helheter såväl som detaljer. Du identifierar samband, gör välgrundade bedömningar och bidrar med lösningar som är hållbara över tid. Du trivs med att arbeta i komplexa sammanhang och använder din psykologiska kompetens för att stödja elevernas utveckling, lärande och välmående.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse med rekryterande chef.
Arbetstid: Enligt schema
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333603". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Marieberg Kontakt
barn och elevhälsochef
Emma malmquist emma.malmquist@motala.se 0141 22 56 22 Jobbnummer
9979978