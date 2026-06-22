Skolpsykolog till Kronängsskolan
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2026-06-22
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I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaxholm kännetecknas av goda skolresultat, hög andel behöriga lärare och en förskola som bidrar till en bra start i livet. Här ges du goda möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du har närhet och stöd av kollegor och chefer.
Kronängsskolan är en högstadieskola där vi arbetar tillsammans med fokus på elevernas trygghet, hälsa och lärande. Vi söker nu en engagerad och kompetent skolpsykolog som vill vara med och bidra till vårt elevhälsoarbete och skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers välmående och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som skolpsykolog på Kronängsskolan blir du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Du har en central roll i det förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet där du bidrar med psykologisk kompetens i frågor som rör elevernas lärande, utveckling och psykiska hälsa. Du arbetar både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Din roll som skolpsykolog innebär inte bara utredande och konsultativa insatser, utan även att vara en aktiv och lyhörd resurs i skolans övergripande arbete med elevernas hälsa och välmående.
Du bidrar med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.
Du kommer att:
Arbeta förebyggande och hälsofrämjande utifrån ett psykologiskt perspektiv.
Genomföra psykologiska utredningar och bedömningar.
Ingå i skolans elevhälsoteam där du med din kompetens bidrar till det övergripande elevhälsoarbetet.
Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer såsom BUP och socialtjänst vid behov.
Ingå i ett psykolognätverk tillsammans med kommunens övriga skolpsykologer samt få kontinuerlig professionell handledning
Samverka med bland annat socialtjänsten, BUP och andra vårdinstanser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog samt har erfarenhet av arbete som skolpsykolog på högstadiet.
Du är van att arbeta konsultativt och har förmåga att omsätta psykologisk kunskap i praktiken i skolans verksamhet.
För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel, kommunikativ och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är på 50% och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av utdrag kan göras på www.polisen.se.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vaxholms Kommun
(org.nr 212000-2908), https://www.vaxholm.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss-i-vaxholms-stad/lediga-jobb
Eriksövägen 27 (visa karta
)
185 37 VAXHOLM Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Kronängsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Clara Dahlström 0854170868 Jobbnummer
9972162