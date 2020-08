Skolpsykolog till Gullingeskolan - Stockholms kommun - Psykologjobb i Stockholm

Gullingeskolan, "den lilla skolan för elever med stora drömmar", satsar på kvalitet i undervisningen för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor.Det är självklart för oss att inrikta oss på språkutvecklande arbetssätt, inkludering och värdegrundsarbete. Gullingeskolan är en dynamisk skola som präglas av höga förväntningar på elever och personal. Här samlas många olika kulturer för att lära av och med varandra. Vi är en F-6 skola med ca 300 elever och omfattas dessutom av grundsärskola samt fritidshem. Vi ligger centralt beläget i Tensta nära kommunikationer. På promenadavstånd finns skogar och ängar med bland annat Järvafältet, Eggeby gård, Spånga by, Spånga IP och Tensta simhall som vi använder i vår undervisning. Vår engagerade och kompetenta personal ser det kollegiala lärandet som en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet för att ge våra elever en hög kunskapsutveckling.2020-08-26Samverka, ge råd och stöd samt information till skolledning, elevhälsoteam och pedagoger. Initiera, samordna och leda möten kring elever i behov av särskilt stöd/elever i kris. Svara för att hantera ärenden som rör svår problematik kring elever och/eller familjer, t ex utvecklingsstörning, mobbning, misshandel och övergrepp, depression och suicidrisk. Svara för att ge stöd och handledning till personal i svåra elevärenden. Ge stöd och motivera elever/familjer till utredning, stöd och behandling. Samarbete och kontakt med Socialtjänst (socialsekreterare, LSS-handläggare m fl), BUP, Barnhabilitering, Basteam, mottagningsteam för särskola, behandlingshem, polis. Svara för att hantera ärenden åt skolan som rör svår problematik kring elever och/eller familjer. Vidare ska du: - Ansvara för psykologiska utredningar, diagnostik och bedömning, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering, samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling. - Ansvara för att ge psykologisk handledning och konsultation till personal i skolan. - Ansvara för stöd till elever och föräldrar. - Arbeta med kris- och katastrofhantering och konfliktlösning. - Ge handledning och stöd till skolledning i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden . - Arbeta med förebyggande arbete och med utvecklingsarbete i skolan. - Ansvarig för journalföring enl Journalföringslagen.Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt ett års praktiktjänstgöring , PTP. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP)Du är legitimerad psykolog med utrednings- och handledningserfarenhet. Du är en god organisatör och initiativtagare. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och du kan bidra med struktur, problemanalys och helhetssyn i det salutogena elevhälsoarbetet. Vi söker dig som kan arbeta självständigt, och ser fördelen med lagarbete. Du behöver ha personlig mognad och god Kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt elever i behov av särskilt stöd. God kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om relevanta lagar och förordningar.Ha en mycket god självinsikt, uppvisa självständighet och integritet. - Ha en mycket god analytisk förmåga, vara kreativ och ha initiativförmåga. Vara stresstålig och kunna hantera "olösliga problem". - Kunna tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt, dvs ha förmåga att kunna ta emot och härbärgera ångest och oro samt förmedla trygghet och visa empati. - Kunna hantera grupprocesser och leda grupper, kunna hantera kris och konflikter. - Förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning. - Vara systematisk och noggrann samt tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt vid användandet av test och utredningsmaterial.Som psykolog hos oss är du en av drygt 60 kunniga psykologer som arbetar inom Stockholms Stads skolor. Din anställning är placerad på skolan medan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar för den del av ditt arbete som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, liksom professionsstöd till dig som psykolog, organiseras centralt. Detta i form av processer och rutiner som stöd för psykologens arbete samt gemensam kompetensutveckling, handledning och professionellt kunskapsutbyte.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid30-50% TillsvidareanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09