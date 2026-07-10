Skolpsykolog till Elevhälsan
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2026-07-10
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I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
1 plats(er).
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt – vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker en skolpsykolog till Elevhälsan!
Elevhälsan är en central enhet under utbildningsförvaltningen som stöttar skolornas lokala elevhälsoarbete. Där ingår (förutom skolpsykolog), kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor samt skolläkare. Elevhälsans främsta fokus är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa goda lärmiljöer där alla elever kan utvecklas och nå utbildningens mål.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog är du en del av elevhälsan och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet omfattar bland annat att bidra till tillgängliga lärmiljöer, ge utbildning, handledning och konsultation till personal, delta i skolans närvaroarbete, främja psykisk hälsa samt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom analys av enkäter och resultat mm.
Utöver det främjande arbetet ingår även andra lagstadgade och operativa delar i rollen, såsom psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och skolsituationer för att identifiera hinder för lärande och föreslå lämpliga insatser. Rollen innebär även samverkan med externa aktörer, såsom socialtjänst och BUP, för att säkerställa ett helhetsperspektiv kring elevens situation samt deltagande i kommunens krisstödorganisation vid behov.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Det är även önskvärt om du har tidigare arbetslivserfarenhet som skolpsykolog.
För att lyckas i rollen är du självständig, tar initiativ och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du tänker även strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 aug.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324765". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs Kommun
(org.nr 212000-0415)
Box 206 (visa karta
)
597 25 ÅTVIDABERG Arbetsplats
Åtvidabergs kommun Kontakt
Elevhälsochef
Malin Henriksson malin.henriksson@atvidaberg.se +4612083338 Jobbnummer
9998990