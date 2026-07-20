Skolpsykolog till Centrala elevhälsan
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2026-07-20
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Hos oss blir du en viktig del av ett tvärprofessionellt team där vi tillsammans arbetar för att skapa en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa. Du får en central roll i att bidra med din psykologkompetens för att stödja skolorna i deras arbete med att främja elevers välmående och lärande. Tjänsten är ett vikariat under läsåret 26/27.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog i Västerås stad tillhör du Centrala elevhälsan, där vi arbetar tvärprofessionellt tillsammans med bland annat specialpedagoger och logopeder. Du har en viktig roll i att stötta våra kommunala grundskolor och anpassade grundskolor utifrån deras behov.
Du arbetar på uppdrag av rektorerna och ingår i skolornas elevhälsoteam. Genom att handleda och vägleda rektorer, arbetslag och pedagoger bidrar du till ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Arbetet innebär också att analysera lärmiljöer, göra kartläggningar och genomföra kognitiva bedömningar. Du deltar även i handledning av särskilda undervisningsgrupper och är en aktiv del av Centrala elevhälsans gemensamma utvecklingsarbete.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av psykologutredningar. Erfarenhet av handledning eller arbete i skolmiljö är meriterande.
Du är trygg i din roll, självgående och har lätt för att samarbeta i team. Rollen ger stor frihet under ansvar, och du trivs med att själv planera ditt arbete, hantera flera parallella processer och vara på olika skolor, där du bygger relationer och växlar mellan individärenden och mer övergripande perspektiv.
Du är flexibel och motiveras av att arbeta i en dynamisk miljö med många olika uppdrag och nivåer. Samtidigt som du tar egna initiativ och fattar beslut uppskattar du styrkan i ett kollegialt sammanhang och bidrar aktivt till ett gott samarbete.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en stark och tvärprofessionell central elevhälsa där kollegialt lärande är en självklar del av vardagen. Du får tillgång till ett stort psykologteam med 16 kollegor för erfarenhetsutbyte och stöd, och vi erbjuder både metoddagar och extern handledning. Vi arbetar aktivt med ett systematiskt kvalitetsarbete och satsar på utvecklingsinsatser som du som psykolog är en viktig del av. Här får du möjlighet att arbeta strategiskt och bidra till att främja elevhälsan i Västerås stad.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Kristin Collén kristin.collen@vasteras.se 021-39 08 03 Jobbnummer
10006513