Skolpsykolog till Askebyskolan och Rinkebyskolan
2025-10-01
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Askebyskolan och Rinkebyskolan - två skolor som tillsammans skapar en trygg och utvecklande lärandemiljö för barn och unga i årskurserna F-9.
Askebyskolan är en F-6-skola med tillhörande anpassad grundskola för årskurserna F-5. Rinkebyskolan är en högstadieskola för årskurs 7-9 och erbjuder även anpassad grundskola för årskurserna F-9.
Tillsammans har skolorna cirka 600 elever, varav cirka 70 elever är mottagna i anpassad grundskola. Våra skolor är belägna med närhet till goda kommunikationer - endast fem minuters promenad från Rinkeby centrum, tunnelbana och bussar med anslutning till pendeltåg.
Vi söker nu en kommunikativ, engagerad och erfaren skolpsykolog till en heltidstjänst, där du delar din arbetstid mellan Askebyskolan och Rinkebyskolan - 50 % på vardera skola.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett stimulerande, utmanande och samhällsviktigt uppdrag, där du arbetar för en av Sveriges största arbetsgivare och gör skillnad på riktigt. Det är ett utvecklande och lärorikt arbete med kompetenta kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling. Du har goda villkor, exempelvis semesterväxling, friskvårdspeng på 3000:-/år, möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris och god trygghet i försäkringar och pension.
Läs mer om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
Som skolpsykolog hos oss har du goda möjligheter att arbeta nära både elever och verksamhet. Vi söker dig som vill bidra med din psykologiska kompetens i skolans utveckling, med fokus på att möta elevernas behov. En viktig del av uppdraget är att tillsammans med elevhälsoteamet stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
arbeta hälsofrämjande och förebyggande, särskilt med trygghetsskapande och strategiskt utvecklingsarbete i skolan.
ansvara för psykologiska utredningar med frågeställning om intellektuell funktionsnedsättning (IF), inklusive diagnostik, bedömning, rådgivning kring insatser, uppföljning och eventuell remittering vidare till vård eller behandling.
ge psykologisk handledning och konsultation till personalgrupper i skolan.
ge stöd till elever och deras vårdnadshavare, inklusive vägledning kring utredning, diagnos och kontakter med exempelvis habilitering och hälso- och sjukvård.
vara ett psykologiskt stöd till skolledningen i frågor som rör organisation, gruppdynamik, resursfördelning samt hantering av enskilda ärenden.
medverka i skolans arbete med kris- och katastrofhantering.
ansvara för dokumentation och journalföring i enlighet med gällande lagstiftning
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
legitimerad psykolog
erfarenhet av arbete som skolpsykolog
erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola
erfarenhet av att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden
mycket goda kunskaper inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och IF (Intellektuell funktionsnedsättning)
erfarenhet av att arbeta individnära och flexibelt med barn, unga och deras vårdnadshavare
erfarenhet av att coacha/handleda kollegor
erfarenhet av att samverka med andra professioner inom skola/socialtjänst
god förmåga att uttrycka dig i svenska både i tal och skrift
Rollen som skolpsykolog kräver självständighet, ansvarstagande och en hög grad av professionalism. Du har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete - både självständigt och i nära samverkan med kollegor i elevhälsoteamet. Du trivs i en roll där du tar eget ansvar, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till helheten.
Du är en kommunikativ person som har lätt för att uttrycka dig tydligt, lyhört och anpassat till olika individer och situationer. Vidare är du lyhörd och empatisk, med lätthet att skapa förtroendefulla relationer med barn och unga, deras vårdnadshavare samt med kollegor och externa samarbetspartners. Du har god erfarenhet av att samverka med viktiga aktörer kring barnet - såsom skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering - och ser värdet i ett gemensamt arbete för elevens bästa.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 5 Kontakt
Per-Anders Wikingsson, rekryterande cher per-anders.wikingsson@edu.stockholm.se 08-50841001 Jobbnummer
9536154