Skolpsykolog med elevens bästa för ögonen
2025-09-29
Till elevhälsoteamet i skolkommunen Hultsfred söker vi nu en skolpsykolog som brinner för barn och ungdomars utveckling och hälsa.
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning.
Läs mer om våra förmåner på vår hemsida http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/lediga-jobb/formaner-lediga-jobb/Publiceringsdatum2025-09-29ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers lärande, utveckling och hälsa genom att erbjuda likvärdigt stöd och verka för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus. I ditt arbete kommer du vara en del av skolornas elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med elevhälsans övriga professioner.
Som skolpsykolog hos oss bidrar du till en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Du har en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och ett salutogent förhållningssätt där du skapar trygghet, begriplighet och meningsfullhet. Som skolpsykolog har du ett omväxlande och stimulerande arbete där du på riktigt har chansen att göra skillnad för våra barn och elever tillsammans med övriga medarbetare inom skolan.
Genom ett nära samarbete med pedagogerna ute på skolorna bidrar du till tidiga insatser för elever med behov av särskilt stöd. Du genomför utvecklingsbedömningar utifrån rätten till anpassad grundskola och gymnasium. Du deltar också i mottagningsgruppen där syftet är likvärdig och kvalitetssäker arbetsgång för elever vid mottagande i annan skolform.
Genom samtal, observationer, konsultationer, och handledning bidrar du med din psykologiska kompetens och stöttar och vägleder såväl, barn/elever, personal, vårdnadshavare och skolledning. Samverkan är en naturlig del för dig och du deltar aktivt i elevhälsomöten, samverkar över förvaltningsgränser och deltar i nätverk.
Jobbet som skolpsykolog är fantastiskt där du på riktigt har möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever med deras bästa för ögonen. Arbetsuppgifterna är väldigt varierade och du har stor möjlighet att tillsammans med verksamhetschef påverka och lägga upp ditt arbete och utforma din nya tjänst hos oss.
Är du positiv till att ta dig an uppdraget med psykologiskt ledningsansvar, PLA och vara elevhälsans verksamhetschef behjälplig i det systematiska kvalitetsarbetet och ledningssystem så ser vi mycket positivt på detta.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har ett genuint intresse av att arbeta med barn- och ungdomar. Erfarenhet ifrån tidigare arbete som skolpsykolog är meriterande. Du är engagerad och har barnets/elevens bästa för ögonen.
Då du kommer i kontakt med såväl barn/elever, personal, vårdnadshavare och andra aktörer förutsätter vi att du har förmåga att skapa goda relationer samt att du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
I ditt arbete förutsätts att du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har även förmåga att arbeta självständigt samt planera, prioritera och organisera ditt arbete.
I ditt arbete krävs att du har såväl körkort som tillgång till egen bil då arbetet sker på alla våra skolenheter. Tjänsten är på 100% men vi är öppna för att diskutera alternativ om deltidsarbete passar dig bättre.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
