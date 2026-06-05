Skolpsykolog 80%
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Psykologjobb / Mjölby Visa alla psykologjobb i Mjölby
2026-06-05
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Mjölby kommuns elevhälsa samlar flera professioner som tillsammans arbetar för att främja elevers hälsa, utveckling och lärande. Här finns psykologer, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare samt specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen leds av rektor. I Skänningeområdet arbetar vi utifrån övertygelsen att elevhälsa är som bäst när olika professioner samverkar och när insatser sätts in tidigt. Därför är det förebyggande och främjande arbetet en självklart del av vårt uppdrag.
Vill du vara med och skapa skolor där fler elever lyckas, mår bra och känner framtidstro?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog är du skolans specialist inom psykologi och en viktig del av elevhälsans arbete. Du bidrar med kunskap om barns och ungas utveckling, lärande och psykiska hälsa och hjälper skolor att förstå, förebygga och skapa rätt förutsättningar för att våra elever ska lyckas.
Vi ser psykologens roll i skolan som betydligt större än utredningar. Hos oss är du en aktiv del i skolans kvalitetsarbete och arbetar nära rektorer, pedagoger och övriga elevhälsoprofessioner.
Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå och kan bland annat innebära att du:
• deltar i elevhälsoteam och bidrar med psykologiska perspektiv i skolans arbete
• handleder och konsulterar skolornas personal
• genomför psykologiska bedömningar och utredning mot anpassad skolform
• bidrar i arbetet med tillgängliga lärmiljöer och förebyggande elevhälsoinsatser
• föreläser och utbildar personal inom relevanta områden
• samverkar med vårdnadshavare, hälso- och sjukvård samt andra externa aktörer
• bidrar i utvecklingen av elevhälsans arbetssätt och kvalitetsarbete
• arbetar för att stärka skolornas förmåga att möta elevers olika behovKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har erfarenhet av arbete inom elevhälsa, handledning och konsultation samt utbildningsinsatser. Du är insatt i skolans styrdokument och elevhälsans uppdrag och har erfarenhet av psykologiska utredningar inom utbildningsverksamheten. B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är lyhörd, empatisk och prestigelös samt bidrar till ett positivt och professionellt samarbetsklimat. Du kommunicerar tydligt och tryggt, både i enskilda möten och i grupp, och har förmåga att anpassa presentationer, utbildningar och handledning efter målgruppens behov. Vidare är du strukturerad och självständig med god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329162". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef centrala elevhälsan
Therese Niklasson Therese.Niklasson@mjolby.se 010-234 56 30 Jobbnummer
9949495