Skolpsykolog
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning / Psykologjobb / Sölvesborg Visa alla psykologjobb i Sölvesborg
2026-06-27
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Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Barn- och utbildningsförvaltningen har helhetsansvaret för förskola, skola och gymnasieskola. Totalt är vi cirka 600 medarbetare som tillsammans arbetar med utbildning och utveckling för åldersgruppen 1-19 år. Vårt arbetssätt präglas av höga och positiva förväntningar på att människor växer i mötet med andra människor.
Placering: Barn- och elevhälsan
Inom barn och elevhälsan i Sölvesborg arbetar 1 samordnare, 2 psykologer och 2 specialpedagoger. Skolpsykologerna ingår även i förvaltningens utvecklingsgrupp. Sölvesborgs kommun har under de senaste åren arbetat för att vända kommunens arbete mot att till största del arbeta främjande och förebyggande inom alla professioner.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
I arbetet som skolpsykolog innebär det att man deltar kontinuerligt på skolornas elevhälsomöte i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet (ca 1 gång/månad), att man är tillgänglig för rektorer, pedagoger och specialpedagoger för konsultation, handledning, föreläsning och vägledning genom att ha tider tillgängliga. I uppdraget ingår också att vara ute i verksamheterna för att bidra till barn och elevers lärande och mående genom att främja skyddsfaktorer och undanröja riskfaktorer på individ-, grupp och organisationsnivå.
På individnivå ingår att utreda skolform samt till viss del kartlägga elevers svårigheter att nå kunskapskraven.
Skolpsykologen arbetar även tillsammans med förskolans specialpedagog för att undanröja hinder i lärmiljöerna på förskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har psykologexamen samt erfarenhet av arbete med barn och unga. Erfarenhet av att arbeta som skolpsykolog är meriterande.
Vi söker dig som har lätt för att skapa relationer, samarbeta och är ödmjuk. En person som delar med sig av sin kunskap men som är öppen för andra professioners perspektiv. Du tycker om att samarbeta och arbeta för att skapa goda tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Du har ett salutogent förhållningssätt och arbetar utifrån ansvarsprincipen och barnkonventionen. I ditt arbete är du trygg, strukturerad, visar gott omdöme och har god förmåga att kommunicera ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du har god förmåga att hantera svenska i tal och skrift samt erfarenhet av att dokumentera digitalt, såväl i utlåtande som i journal. B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "82/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs Kommun
(org.nr 212000-0852)
294 80 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Kontakt
Verksamhetschef
Anna Karlsdotter 0456-816671 Jobbnummer
9982031