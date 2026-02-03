Skolpsykolog
2026-02-03
Att utveckla eller utvecklas. Det är inte frågan. Hos oss är det självklart att du får göra både och: växa i din yrkesroll och samtidigt vara med och tillsammans med dina kollegor utveckla Karlskoga.
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Vi som jobbar inom psykologgruppen i den centrala elevhälsan är ett mindre men starkt team. Vi har nära till beslut och rapporterar direkt till kommunens Elevhälsochef. Inom teamet stöttar och kompletterar vi varandra så att vi tillsammans täcker in ett stort kompetensområde. Vi har ett öppet klimat med högt till tak där alla frågor är välkomna. Vi värdesätter varandra och har roligt på jobbet. Vi finns i centralt belägna lokaler i nära anslutning till resecentrum i Karlskoga. Där finns även skolförvaltningens ledningsgrupp och andra funktioner inom förvaltningen vilket främjar det nära samarbetet.
Karlskogas skolförvaltning är inne i en spännande period med ett pågående utvecklingsarbete. Syftet är att stärka hur elevhälsan blir en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. I det arbetet kommer du som skolpsykolog spela en avgörande roll för hur vi kan arbeta både på övergripande nivå och enhetsnivå.
För oss är det viktigt med en balans mellan arbetsliv och vardag. Vi tror på frihet under ansvar där du har möjlighet att planera upplägget på ditt arbete och till viss del arbeta hemifrån.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du är en del av ett team av skolpsykologer. Du deltar i det främjande och förebyggande arbetet för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du har elevers bästa i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla psykologisk kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan.
Arbetsuppgifterna, utöver ovanstående, består bland annat av att:
• delta och stödja skolorna i det systematiska elevhälsoarbetet
• arbeta konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan
• handleda personal * vid behov utföra utredningar på individnivå med frågeställning intellektuell funktionsnedsättning
• bidra med förståelse och kunskap om hur psykologiska faktorer i samverkan med miljön påverkar elevers möjligheter till att lära och må bra i skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en psykologexamen.
Du är strukturerad och har förmåga att självständigt planera och organisera ditt arbete så att det leder till önskade resultat inom givna tidsramar. Du värdesätter och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och prestigelöst förhållningssätt där fokus är att hitta lösningar för att nå det gemensamma målet. Din analytiska förmåga gör att du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna och ser logik och samband i komplex information eller miljö. Du har lätt för att skapa och underhålla goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
För att kunna hantera de administrativa system du har som stöd i ditt arbete förväntas du besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Det är meriterande om du har:
• psykologlegitimation
• B-körkort
• kompetens/erfarenhet av att genomföra utredningar med WISC, WAIS, och CAS samt SON-R 6-40 och SON-R 2-8
• erfarenhet av utredningsarbete samt handledning/utbildning till personal
• erfarenhet av att arbeta i digitala journalsystem som t.ex. PMO och ProReNata
• erfarenhet av elevhälsoarbete lokalt och/eller centralt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer i denna rekrytering.
Provanställning kan förekomma.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
