I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog samverkar du med skolans personal i det övergripande
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Som psykolog tillför du psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, i den övergripande planeringen och utvecklingen av elevhälsans rutiner.
Arbetet innebär också uppgifter som utredning, konsultation och handledning samt fortbildning till förskolans och skolans personal. Som skolpsykolog är du en viktig del i det förebyggande arbetet för att stärka elevernas psykiska hälsa för ökad skolnärvaro och bättre måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är legitimerad psykolog och har flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Du har förmågan att strukturera arbetet utifrån verksamhetens behov samt har mycket god samarbetsförmåga. Vi önskar att du är en person med stort engagemang att lyfta och profilera elevhälsofrågor samt initiera utvecklingsarbete. Vi vill att du ser vikten av att
samverka med alla kompetenser i elevhälsan, arbeta med stödjande och förebyggande insatser samt att du har ett inkluderande synsätt.
Ditt förhållningssätt skall vara inriktat på att söka styrkor och resurser samt betona individens möjligheter till utveckling i skolarbete, beteende och samspel. Goda kunskaper i utvecklingspsykologi och testmetodik är en förutsättning.
Vi förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har även förmåga att arbeta självständigt samt planera, prioritera och organisera ditt arbete.
Tjänsten kräver körkort och tillgång till egen bil.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
