Skolpsykolog
2025-12-10
I Sundbybergs förskolor och skolor utvecklar vi kvalitet tillsammans. Genom en samlad bildningsorganisation arbetar vi för att alla verksamheter ska samverka och ge bästa möjliga förutsättningar för barn och elevers lärande och utveckling.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss i sektorn för lärande och bildning, mot vår vision: "Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt!"
I Sundbybergs barn- och elevhälsa arbetar elevhälsans alla fyra insatser tillsammans. Vi finns i en central enhet, men har våra arbetsplatser förlagda på stadens olika skolor. Tillsammans med övrig personal på skolorna arbetar vi för att skapa en god miljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vi strävar hela tiden efter att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vi arbetar aktivt med att utveckla ett tillgängligt lärande för våra elever. Vår enhet består av 30 personer.
Som skolpsykolog kommer du kommer du vara en del av skolans elevhälsoarbete och arbeta tillsammans med rektor och övrig personal. Du kommer du ha din administrativa arbetsplats på Lilla Alby skola. I uppdraget ingår fler skolor.
Dina arbetsuppgifter Som skolpsykolog ska du vara med och stödja och utveckla skolornas arbete med att skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Du arbetar bland annat med handledning och konsultation till personal på skolorna, utredning och bedömning av enskilda elever samt fortbildning av skolpersonal. Som psykolog kommer du få kontinuerlig extern handledning, ha möjlighet till kollegial handledning och kunna vara med i vårt aktiva, regelbundna utvecklingsarbete.
Vi vill att du är legitimerad psykolog och har god samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt kunna organisera och planera dina arbetsuppgifter. Erfarenhet från arbete med barn och unga är meriterande.
Att kunna bygga förtroendefulla relationer med elev, vårdnadshavare, skolans personal och kolleger är en förutsättning för att lyckas i jobbet. Vi vill att du ska kunna bidra till helheten inom elevhälsan med din yrkeskompetens.
Du är engagerad, idérik och vill vara med och bidra till en utvecklingsorienterad arbetsplats med högt i tak. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Befattningen är en tidsbegränsad anställning på heltid. Tillträde 15 mars 2025 eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 30 decenber Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Monica Arvidson monica.arvidson@sundbyberg.se 08-706 8853
