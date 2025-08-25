Skolpsykolog
2025-08-25
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I rollen ingår att arbeta med förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser på organisations-, grupp- och individnivå, att arbeta med konsultation och handledning för pedagogisk personal, att ta elev- och föräldrakontakter, till exempel inför remisskrivning till andra vårdinstanser, att arbeta med psykologiska utredningar och bedömningar samt att ge krisstöd i akuta ärenden. En viktig del av uppdraget i elevhälsan är att samverka i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att stödja eleven till att nå målen. Skolpsykologen har Elevhälsochefen som närmsta chef men arbetet leds ofta av rektor på respektive enhet och skolpsykologen ingår i skolans elevhälsoteam samt deltar i vissa konferenser inom skolan. Skolpsykologen deltar även i konferenser utanför skolan med personal inom central elevhälsa samt träffar kontinuerligt den centrala elevhälsans övriga skolpsykologer för kollegial handledning, yrkesträffar samt för att delta i samverkansmöten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i skola eller inom annan verksamhet som rör barn. Arbetet kräver ansvarstagande och du bör vara bekväm med att arbeta självständigt. Tjänsten förutsätter att du har god samarbetsförmåga och är intresserad av att samarbeta med andra yrkesgrupper. Vi arbetar i journalsystemet Prorenata. B- körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272986-2025-1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Arbetsplats
Klippans kommun, Centrala Elevhälsan Kontakt
Elevhälsochef
Lars Boije lars.boije@klippan.se 0435-28347 Jobbnummer
9472919