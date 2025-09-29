Skolläkare till Elevhälsan i Hultsfreds
Portabel AB / Läkarjobb / Hultsfred Visa alla läkarjobb i Hultsfred
2025-09-29
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Portabel AB i Hultsfred
, Stockholm
, Uppsala
, Avesta
, Ludvika
eller i hela Sverige
Skolläkare till Elevhälsan
Vi på Portabel Health söker en skolläkare till kommunens elevhälsa. Uppdraget syftar till att säkerställa att elevhälsans medicinska insatser kan genomföras i hela kommunen.
Plats: Grundskola, anpassad skola och gymnasium i Hultsfreds kommun
Distans: Delvis möjligt (handledning, konsultation via telefon/e-post)
Tidsperiod:
Start: 13 oktober 2025 (eller enligt överenskommelse)Slut: senast 30 maj 2026
Omfattning och arbetstid:
Max 18 timmar per månad, enligt plan
En dag per månad på plats (klinisk tjänstgöring)
Övrig tid via telefon, e-post eller digitala mötenPubliceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Konsultation och handledning till skolsköterskor och övrig elevhälsopersonal
Medicinska bedömningar och ordinationer
Delegeringar och vaccinationsbedömningar
Klinisk tjänstgöring inom elevhälsanKravprofil för detta jobb
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller skolhälsovård
Erfarenhet av arbete med barn och unga inom utbildning eller vård
God svenska i tal och skrift
Etiskt förhållningssätt och trygg i sin profession
Belastningsregisterutdrag (max 1 år gammalt) ska kunna uppvisas innan avtalsstart
Sista anbudsdag:
3 oktober 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: Info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
577 30 HULTSFRED Jobbnummer
9532119