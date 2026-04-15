Skolläkare med medicinskt ledningsansvar (MLA)
Härnösands Kommun / Läkarjobb / Härnösand Visa alla läkarjobb i Härnösand
2026-04-15
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härnösands Kommun i Härnösand
, Kramfors
, Ånge
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Vill du göra konkret skillnad för barn och unga - varje dag? Vi söker en skolläkare med medicinskt ledningsansvar (MLA) som vill kombinera kliniskt arbete med ett tydligt utvecklings- och ledningsuppdrag inom elevhälsan i Härnösand.
Härnösands kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med drygt 2 000 medarbetare i cirka 350 olika yrken. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där människor kan känna gemenskap, trygghet och framtidstro.
Om Rollen
Som skolläkare med MLA-uppdrag ansvarar du för medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och utveckling av elevhälsans medicinska insatser i kommunens grundskolor och gymnasium. Du blir en nyckelperson i arbetet med en trygg, hälsofrämjande och tillgänglig lärmiljö. Tjänsten kombinerar kliniskt arbete med strategiskt ansvar och innebär en central roll i att säkerställa en trygg, jämlik och kvalitetssäkrad EMI (elevhälsans medicinska insats) för våra elever.
Som skolläkare blir du en del av ett kompetent tvärprofessionellt team i den centrala elevhälsan där du arbetar nära skolsköterskor, psykologer, kuratorer, logoped och ett specialpedagogiskt stödteam. Organisatoriskt sorterar du under verksamhetschef för elevhälsan och samverkar mycket vad gäller samordning och utvecklingsfrågor med enhetschef för elevhälsan som har personalansvar för övriga funktioner i elevhälsan.
I rollen ingår bland annat att:
Ha medicinskt ledningsansvar (MLA) enligt gällande lagstiftning
Genomföra medicinska bedömningar, hälsobesök och konsultationer för elever
Stödja, handleda och samverka med skolsköterskor och övriga elevhälsoteam
Delta i systematiskt kvalitetsarbete, riktlinjearbete och patientsäkerhetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
Samordna kvalitetsarbetet kopplat till psykologiskt (PLA) och logopediskt (LLA) ledningsansvar
Samarbeta med rektorer, vårdnadhavare och externa vårdaktörer kring elevens hela situation enligt elevhälsans uppdrag
Din Profil
Vi söker dig som har:
Legitimation som läkare och minst 3 års klinisk erfarenhet.
Specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin eller som skolläkare
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God digital kompetens/datorvana
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från elevhälsa, primärvård eller barn- och ungdomshälsa
Erfarenhet av kvalitetsarbete eller tidigare ledningsuppdrag
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta både självständigt och i team, ha god kommunikativ förmåga och känna dig trygg i att fatta medicinska beslut. Vi förväntar oss att du är lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vad gäller flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.
Varför Härnösands Kommun?
Hos oss får du ett självständigt uppdrag kombinerat med ett nära, tvärprofessionellt samarbete i en kommun som är en del av ett Västernorrland i förändring. Vi vill vara en arbetsplats där du kan växa och trivas över tid.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag och möjlighet att motionera på arbetstid
Hybridarbete för administrativa uppgifter och flexibla arbetstider
Semesterväxling för bättre balans mellan arbete och fritid
Tillgång till hälso- och förmånsportaler med tjänster och erbjudande
Placeringsort och Anställning
Placeringsort: Härnösand, med tjänstgöring på kommunens skolor
Anställningsform: Tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Här har du möjlighet att bidra till högkvalitativ välfärd och en trygg skolmiljö för barn och unga i Härnösand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121922".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403)
Johannesbergsgatan 3 (visa karta
)
871 32 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Fackliga representanter: 0611-348 000 Jobbnummer
9854954