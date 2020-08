Skolläkare gymnasiet - Stockholms Estetiska Gymnasium Ek. För. - Läkarjobb i Stockholm

Stockholms Estetiska Gymnasium Ek. För. / Läkarjobb / Stockholm2020-08-24Vi söker en skolläkareStockholms Estetiska Gymnasium är en friskola som startades 1999. Skolan har ca 240 elever och ligger på Liljeholmen i Stockholm. Vi har estetiskt program med inriktningarna dans, musik, teater samt Performing Arts. På skolan går nio klasser.Skolläkartjänsten är en timanställning på 5-10% beroende på behov. Du kommer att arbeta tillsammans med vår skolsköterska samt ingå i Elevhälsoteamet. Om du har möjlighet att arbeta på tisdagar hos oss är det fördelaktigt, men inget krav. Vi kan vara flexibla med våra önskemål om tider. I arbetsuppgifterna ingår patientbesök, konsultation, remitteringar och rådgivning. Beroende på möjlighet kan även förebyggande och främjande arbete ingå där vi riktar oss mot både elever och deras vårdnadshavare. Vi brukar bjuda in till en kväll med Elevhälsoteamet med tillhörande teman en gång per termin, vilket är uppskattat av vårdnadshavare.Om dig:Du har läkarlegitimation. Du gillar att arbeta med ungdomar och kommunicerar gärna med deras vårdnadshavare. Du uppskattar att samarbeta med Elevhälsoteamet för elevernas bästa hälsa.Tillträde den 15 september 2020 och lön enligt överenskommelse.Frågor om tjänsten besvaras av rektor Carina Lepp Persson, carina@estetiska.se Telefonnummer: 070-071 90 24Intervjuer bokas in fortlöpande under ansökningstiden, och det går bra att ta intervjun via Teams eller Zoom.Välkommen med din ansökan, inklusive referenser, senast den 13 september 2020. Skicka ansökan med e-post till carina@estetiska.se 2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-13Stockholms Estetiska Gymnasium Ek. För.Trekantsvägen 311743 Liljeholmen5331657