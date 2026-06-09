Skolläkare

Hedemora kommun / Läkarjobb / Hedemora
2026-06-09


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Publiceringsdatum
2026-06-09

Arbetsuppgifter
Som skolläkare arbetar du på uppdrag av kommunen inom elevhälsans medicinska insats enligt skollagen. Uppdraget syftar till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom medicinsk kompetens i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Genomföra medicinska bedömningar i enskilda elevärenden
• Konsultativt stöd till skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger
• Delta i elevhälsoteam (EHT) vid behov
• Bidra i tvärprofessionella utredningar inför beslut om särskilt stöd eller mottagande i anpassad skolform
• Utfärda medicinska utlåtanden (t.ex. inför mottagande i anpassad skola enligt Skollagen 7 kap. 5 §)
• Medverka i upprättande och utveckling av rutiner inom EMI
• Delta i kvalitetsarbete samt uppföljning och utveckling av verksamheten
• Bidra med medicinsk kompetens i arbetet med psykisk hälsa, skolnärvaro och levnadsvanor
• Ansvara för medicinska riktlinjer tillsammans med medicinskt lednings ansvarig skolsköterska och verksamhetschef

Arbetsformer:

• Arbetet utförs självständigt men i nära samverkan med elevhälsans professioner
• Uppdraget är huvudsakligen konsultativt och strategiskt, med begränsat antal direkta patientkontakter
• Deltagande sker vid planerade mottagningar, EHT-möten samt vid behov

Ansvar:

Säkerställa att det medicinska arbetet bedrivs i enlighet med:

• Skollagen (2010:800)
• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
• Patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Kvalifikationer
Formella krav:

• Legitimerad läkare
• Specialistkompetens inom barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin eller annan relevant specialitet
• Erfarenhet av arbete med barn och unga
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• B-körkort
• Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister.

Meriterande:

• Erfarenhet från arbete som skolläkare inom elevhälsa
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• Kunskap om skollagstiftning och elevhälsans uppdrag
• Erfarenhet av tvärprofessionellt arbete
• Erfarenhet av Journalsystemet Prorenata

Kompetenser och förmågor:

• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra i tvärprofessionella team
• Hög integritet och gott omdöme
• Förmåga att arbeta självständigt och prioritera i ett konsultativt uppdrag
• Analytisk förmåga och helhetssyn på elevens situation
• God kommunikativ förmåga i möten med elever, vårdnadshavare och personal

Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Tjänsten som skolläkare avser 20%

Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står förKundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.

Välkommen med din ansökan!

Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF 30/26".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hedemora Kommun (org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta)
776 28  HEDEMORA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hedemora kommun

Kontakt
Avdelningschef
Jenny Kämpe
0225-34000

Jobbnummer
9954984

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