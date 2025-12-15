Skolkuratorer till Munkhättesskolan
2025-12-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252894 Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Är du vår nya kurator?! Nu söker vi på Munkhättesskolan två kuratorer där du som kurator har ansvar för att i din yrkesroll bidra till att lämpliga insatser på individ/grupp/organisationsnivå ur ett socialt och psykosocialt perspektiv. På uppdrag av skolledning arbetar du med att identifiera och skapa möjligheter till utveckling som ska ge effekt för elevers hälsa och lärande. Så som organisationen ser ut nu, kommer en kurator i huvudsak arbeta mot åk 4-9 och en mot F-3 och anpassad grundskola. Vi arbetar alltid i ett F-9 perspektiv och hos oss är alla elever allas elever. Kurators närmsta chef är biträdande rektor som leder det operativa arbetet.
Som kurator arbetar du för att öka förutsättningar för att eleverna ska nå god måluppfyllelse. Kurator arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och evidensbaserat förhållningssätt, både förebyggande och hälsofrämjande. I kuratorns uppdrag ingår arbetsuppgifter kopplade till elevernas och verksamhetens behov, kopplat till skolans struktur och rektors organisation. I ditt uppdrag ansvarar du bla. för att:
• Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling i komplexa elevärenden
• Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar på uppdrag av operativ chef
• Upprätta orosanmälningar och vara skolans kontakt mot Socialtjänsten
• Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv, på uppdrag av operativ chef
• Samverka med övriga professioner på skolan, vårdnadshavare och externa aktörer kring insatser för elev/elever
• Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stad
• Ansvara för att tillsammans med skolledning ta fram skolans plan mot kränkande behandling samt omsätta den i praktiken
• Ansvara för utredningar om kränkande behandling och vara ett stöd till pedagoger i arbetet med trygghet
• Andra arbetsuppgifter tillkommer utifrån verksamhetens behovKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen med två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Du är flexibel och har lätt att navigera i en föränderlig organisation och kan verka på individ/grupp och org, nivå. Du arbetar självständigt inom ditt ansvarsområde och har lätt för att samarbeta med såväl vårdnadshavare som skolans personal och externa kontakter inom t.ex. socialtjänsten.
Du har lätt för att etablera goda relationer med elever i olika åldrar. Du har god insikt i skolans mål, lagrum och styrdokument samt har kunskap om andra förvaltningar och barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet (BUP). Vidare har du kunskap om praxis och riktlinjer inom området.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer för tjänsten kommer att genomföras den 12/13 Januari kl. 13.00-17.00
Om arbetsplatsen
Munkhätteskolan är en F-9 grundskola med ca 640 elever och anpassad grundskola med 30 elever. Vi strävar efter god kvalitet och likvärdig undervisning i våra klassrum. Undervisningen bygger på gemensam lektionsstruktur och gemensamma arbetsmodeller. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och använder data för att prioritera och rikta resurser så att de ger effekt för elevernas progression och resultat. Skolans olika professioner arbetar mot olika delar av verksamheten utifrån verksamhetens behov. Professionerna tar individuellt och gemensamt ansvar att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för att tillsammans skapa lärmiljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa, för varje elev. Skolkurator har ett särskilt ansvar för att röja undan hinder i elevens lärande och utveckling, utifrån ett psykosocialt perspektiv.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: En tjänst 100% & en tjänst 75%
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Amela Lagumdzija Amela.Lagumdzija@malmo.se 0738-626000 Jobbnummer
9644280