Skolkurator, vikariat, till Fribergaskolan, Danderyds kommun
2026-04-28
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Fribergaskolan är en 7-9 skola med ca 500 elever och 65 personal, som ligger centralt i Danderyd nära Mörby Centrum. Verksamheten är väl fungerande med mycket goda resultat och många fina traditioner. Skolan är mycket populär och har ambitiösa trevliga elever med engagerade föräldrar som ger oss ett gott stöd i vårt arbete. Vi har en mycket kompetent och engagerad personal, samt goda stödresurser i form av väl utbyggd elevhälsa och fast vikarie.
Vi erbjuder en fin arbetsmiljö i våra lokaler där vi satsat mycket på en ljus och öppen lärandemiljö med fräscha möbler och de tekniska hjälpmedel som gör en kreativ undervisning möjlig.
Vi är organiserade i arbetslag, men sitter i ämnesvisa arbetsrum där det råder ett öppet och samarbetsvänligt klimat.
Arbetsuppgifter
Som skolkurator hos oss arbetar du med psykosociala insatser genom främst förebyggande och hälsofrämjande arbete. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå och i nära samarbete med kollegorna i elevhälsoteamet, med övriga berörda medarbetare samt vårdnadshavare. Du är skolornas sakkunniga i sociallagstiftning och i studiesociala frågor och samverkar med andra instanser inom kommunen exempelvis socialtjänsten, BUP och Ungt fokus (fältassistenter).
Bland dina arbetsuppgifter ingår:
* att arbeta främjande och förebyggande genom att aktivt delta i olika sammanhang under elevens skoldag
* socialt utrednings- och kartläggningsarbete
* samtal med elever, enskilt och i grupp
* kris och konflikthantering
* att handleda och stötta pedagoger i frågor som rör elevernas sociala situation
* att stödja kollegor inför alternativ delta vid svåra samtal och kontakter med vårdnadshavare
* att samverka vid övergångar mellan olika årskurser och skolor
* att leda det systematiska kvalitetsarbetet inom trygghet och trivsel
Detta är ett vikariat under hösten 2026 (med möjlighet till förlängning). Tjänsten är en uppehållsanställning på 80%.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* socionomexamen
* tidigare arbetslivserfarenhet som skolkurator
* digital kompetens för dokumentation och övriga administrativa uppgifter
* mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande är om du har erfarenhet av förebyggande arbete mot mobbning samt vidareutbildning inom handledning, KBT eller liknande.
Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Du tar ofta initiativ till social kontakt och anpassar ditt budskap efter målgruppen. Du är en mycket god lyssnare som har lätt för att sätta dig in i andras situation och förstå deras perspektiv. Du är stabil och håller ett professionellt förhållningssätt i stressande situationer. Du har en mycket god samarbetsförmåga med både interna och externa kontakter med eleven i fokus. Ditt arbete utgår från verksamhetens behov och mål.
Du har förmågan att aktivt bidra till elevhälsoteamets engagemang, professionalism samt fokus på att både finna kraft i sådant som faktiskt funkar riktigt bra och som vi ska vara stolta över utan att tappa bort sådant vi behöver följa upp och kan fortsätta utveckla. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi kommer kalla till intervjuer fortlöpande så ansök idag vid intresse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
