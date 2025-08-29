Skolkurator till Vallentuna gymnasium
2025-08-29
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du vara med och göra skillnad för ungdomar varje dag? Vi söker nu en engagerad skolkurator till vår gymnasieskola.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
På Vallentuna gymnasium tror vi på att alla kan ta ansvar och att vi alla vågar utmana varandra i vår gemensamma strävan att ge våra elever bästa möjliga utbildning.
Skolan har ca 500 elever och är en organisation som ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet för att kunna erbjuda ett brett programutbud med hög kvalitet med elevens utbildning i fokus.
Välkommen att besöka vår hemsida för mer information: www.vallentuna.se/gymnasiet

Dina arbetsuppgifter
Som skolkurator är du en viktig del i skolans gemensamma arbete för att skapa en trygg, stödjande och stimulerande lärmiljö för alla elever. Du vet hur du ska prioritera dina arbetsuppgifter i en verksamhet som har ett högt tempo. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att identifiera och tidigt uppmärksamma elever i behov av extra stöd ur ett psykosocialt perspektiv. Vidare deltar du i skolans elevhälsoteam och bidrar med kuratorskompetens i tvärprofessionella diskussioner.
I rollen som skolkurator stödjer du även skolpersonal i frågor som rör elevhälsa, sociala faktorer och konflikthantering, samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst, BUP och andra externa aktörer samt arbetar förebyggande genom insatser som främjar elevers psykiska hälsa, närvaro och motivation.
Vidare medverkar du i skolans arbete mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering, bidrar med kompetens i skolans krisberedskap och hantera akuta situationer, erbjuder stöd- och motivationssamtal till enskilda elever samt dokumenterar och följer upp insatser enligt gällande rutiner och lagstiftning. Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har:
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
• Erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna inom gymnasieskola och socialtjänst.
• Kunskap om skollagstiftning, skolans övriga styrdokument, sociallagstiftning och barnrättsperspektivet.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Personliga egenskaper:
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Du har gemensamma värderingar som syns i ditt bemötande.
• Du är lyhörd och empatisk med ett professionellt förhållningssätt.
• Du har god förmåga att bygga förtroendefulla relationer och arbeta både självständigt och i team.
• Du har förmåga att skapa trygghet och tillit i mötet med elever och vårdnadshavare.
• Du är engagerad i skolutveckling med fokus på det främjande och förebyggande arbetet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 251120. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 20250915.
För mer information kontakta:
Johan Klintberg, Rektorjohan.klintberg@vallentuna.se
08-58785501
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
