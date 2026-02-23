Skolkurator till Upplands- Bro
Skolkurator sökes omgående till grundskola i Upplands-Bro
Vi söker för kunds räkning en engagerad och erfaren skolkurator till en grundskola med start omgående.
Tjänsten är på 20 % (en dag i veckan).
Som skolkurator kommer du att arbeta med:
Deltagande i EHT (Elevhälsoteamet)
Utredningsarbete
Elevärenden som kräver snabb hantering
Samverkan med skolledning och övrig personal
Du är en viktig del av skolans elevhälsoarbete och bidrar med psykosocial kompetens i det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet.
Varmt välkommen med din ansökan.Bakgrund
Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam.
För att vara aktuell för denna tjänst ska du vara utbildad socionom, önskvärt med erfarenhet av arbete inom skola. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbete med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer
• Stöd och motivationssamtal med enskild elev och ev. med elevens vårdnadshavare
• Stödja elever som har särskilda behov p.g.a. fysiska, psykiska och sociala svårigheter
• Vara tillgänglig för rådgivning och konsultation
• Samverka med socialtjänst, ungdomsmottagning, polis etc.
• Ingå i skolans EHT
• Medverka i upprättande av handlingsplaner för EHT
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Självgående
• Ansvarstagande
• Social och utåtriktad
• Flexibel
• FörtroendeingivandeOm företaget
Ambeas verksamhetsområde Klara SkolPool är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom skola.
Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.
Klara SkolPool är ett närvarande personalföretag med kvalitet, flexibilitet, engagemang och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget, hos oss på Klara SkolPool får du en egen konsultchef som känner dig, vet hur du önskar arbeta och kan din kompetens.
Vi erbjuder varierade uppdrag och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.
Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen.
Vi erbjuder:
• Marknadsmässig lön
• Tillsvidareanställning eller anställningsform enligt överenskommelse
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtal
• Personlig utbildningspott
• Bidrag för sociala aktiviteter
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.
För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag!
Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.
Klara SkolPool ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.
Välkommen till Klara SkolPool! Ersättning
