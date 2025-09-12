Skolkurator till Uddevalla gymnasieskola
Elevhälsan för Uddevalla gymnasieskola söker skolkurator på halvtid.
Som skolkurator får du möjlighet att göra skillnad i våra elevers liv. Du kommer arbeta nära elever och lärare för att skapa en trygg skolmiljö. Uppdraget fokuserar på att identifiera och hantera sociala och psykiska utmaningar som kan påverka elevernas utbildning och välmående.
Som skolkurator arbetar du främst främjande och förebyggande tillsammans med tvärprofessionella elevhälsoteam med skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Tillgång till skolläkare som är gemensam för grundskolan och gymnasieskolan finns. Utöver detta har gymnasieskolan tillgång till skolpsykologer.
Gymnasieskolans skolkuratorer har gemensamma träffar i professionsgruppen samt handledning. Uddevalla gymnasieskolas elevhälsoteam samverkar med varandra under läsåret under ledning av elevhälsochef.
Tjänsten är i nuläget förlagd till Östrabo Yrkes.
Vikariatet gäller fram till och med 18 juni 2026 och kan komma att förlängas och ökas upp till heltid. Dina arbetsuppgifter
Som skolkurator på Uddevalla gymnasieskola kommer du spela en viktig roll i skapandet av en trygg och inkluderande skolmiljö för våra elever. Du kommer fokusera på att stödja och vägleda elever genom olika utmaningar i deras skolvardag. Initialt kommer denna tjänst fokuseras på främjande insatser såsom klassinformation om olika ämnesområden.
Du ansvarar du för att tillföra ett socialt perspektiv till elevhälsans arbete. Du arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Tillsammans med elevhälsoteamet driver du hälsofrämjande processer utifrån gymnasieskolans elevhälsoplan och årshjul.
Du samverkar med vårdnadshavare såväl som myndigheter såsom socialtjänst. Du deltar i gemensamma träffar och kompetensutveckling för kuratorsgruppen samt på arbetsplatsträffar under ledning av din närmaste chef vid Uddevalla gymnasieskola.
Vem söker vi
Vi söker dig som har lätt för att skapa goda relationer till elever. Vi ser att du har goda kunskaper om ungas utveckling och levnadsvillkor. Vi arbetar för en enhetlighet inom gymnasieskolans elevhälsoarbete vilket du behöver förhålla dig till samtidigt som vi också gärna ser att du identifierar utvecklingsområden som vi har arbeta med tillsammans.
Dina erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på ungdomar på organisations-, grupp- och individnivå är meriterande. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du har också god förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team samt med övrig skolpersonal.
Erfarenhet av att arbeta med Prorenata, vårt journalsystem, är eftersträvansvärt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.
Tidigare arbete som skolkurator inom gymnasieskolan är meriterande men inget krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta uppdrag kan passa dig, tveka inte att söka. Vi ser fram emot din ansökan!
