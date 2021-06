Skolkurator till Tomelilla kommun! - Tomelilla kommun, Barn och Utbildning - Administratörsjobb i Tomelilla

Prenumerera på nya jobb hos Tomelilla kommun, Barn och Utbildning

Tomelilla kommun, Barn och Utbildning / Administratörsjobb / Tomelilla2021-07-01På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.Centrala barn- och elevhälsan består av specialpedagoger, verksamhetschefen för elevhälsans medicinska del, skolpsykolog, skolkuratorer och skolsköterskor. Kuratorer och skolsköterskor är lokaliserade på en eller ett par skolor, medan övriga kompetenser servar alla förskolor och skolor. Centrala barn- och elevhälsan sitter tillsammans med enheten öppenvården i den gemensamma lokalen Balder, detta för att underlätta samarbetet.2021-07-01Vi erbjuder ett självständigt, utvecklande arbete som skolkurator på Centrala barn- och elevhälsan i Tomelilla kommun med tjänstgöring på Lindesborgsskolan som är en f-6 skola med ca 320 elever.Du arbetar förebyggande och uppsökande inom skolan genom närvaro och en tillgänglighet där eleverna finns. I arbetet ingår samtal i olika former. Exempelvis stöd-, motivations-, kris och konfliktsamtal. Även utredande, rådgivande och bearbetande samtal med elever och deras familjer förekommer liksom förebyggande och hälsofrämjande arbete med elever i grupp. Konsultation för skolpersonal och andra samarbetspartners är en del av uppdraget.Du ingår i skolans elevhälsoteam och medverkar i elevhälsomöten samt möten med socialtjänst, barn-, och ungdomspsykiatrin, polis och andra myndigheter som har barn som målgrupp för verksamheten. På Lindesborgsskolan ingår skolkurator i skolans trygghetsteam som bland annat arbetar förebyggande mot mobbning och kränkande behandling inom skolan. Skolkuratorns insatser bidrar till att skapa möjlighet till förändring och utveckling både för enskilda elever, för grupper och för skolans övergripande arbete. Du är också en viktig aktör i samverkan mellan skola och externa samverkansparter, till exempel socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.Arbetet ställer höga krav på självständighet i yrkesrollen och god strukturell förmåga. Du måste ha god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Empatisk förmåga och förmåga att fatta omdömesfulla beslut är även det viktiga egenskaper för att lyckas i arbetet.Vi ser helst att du har några års erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar.Erfarenhet av arbete inom skola och på habilitering är meriterande.För tjänsten krävs att du är utbildad socionom eller har likvärdig utbildning. Du har kunskaper i beteende och samhällsvetenskap såsom socialt arbete, sociologi, psykologi, socialt förändringsarbete, psykosocialt behandlingsarbete samt socialrätt och juridik. Du har kunskaper i samtalsmetodik vilket är en förutsättning för skolkurativt arbete.Utbildning i Repulse/MI eller liknande är meriterande.Förmåga att använda sig av digitala verktyg är meriterande.Du måste behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.Som person är du är empatisk, ödmjuk, ansvarstagande och självständig i ditt arbete. Du har lätt för att ta egna initiativ och du gillar att vara med och aktivt utveckla både verksamheten och arbetssätten kring våra elever. Du har en helhetssyn på eleven vilket gör att du vid behov har ett nära samarbete med eleven, föräldrar och pedagoger för att på bästa sätt förstå och ge stöd. Att arbeta i team kring eleverna är naturligt för dig.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Tjänstgöringsgraden är 80%ÖVRIGTTomelilla kommun har rökfri arbetstid.Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693).Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Tomelilla kommun, Barn och Utbildning5839969