Skolkurator till Tegnérskolan åk 7-9, Karlshamn
2025-12-17
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Det är vad som kännetecknar Skolalliansens grundskolor.
Här möts elever och medarbetare i en trygg och engagerande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas - både kunskapsmässigt och socialt.
Vi arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, med fokus på trygghet i vardagen och ett genuint engagemang i varje elevs utveckling.Publiceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Som kurator hos oss kommer du att spela en viktig roll för våra elever samtidigt som du får möjlighet att tillsammans med skolledningen och dina kollegor arbeta för att utveckla skolan.
På Tegnérskolan arbetar vi med fokus på en kvalitativ undervisning, trygghet och studiero. Vi erbjuder idrottsprofilerna ishockey, konståkning, fotboll och innebandy. Vi har modet att ständigt utmana oss själva och utveckla vår undervisning.
Tegnérskolan i Karlshamn är en personlig högstadieskola med 203 elever läsåret 2025-2026. Skolan har nya fina lokaler och ligger i en vacker miljö på Strömmaområdet med närhet till Kreativum och Sparbanken Arena.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en skolkurator till årskurs 7-9. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50%. Som skolkurator kommer du i samarbete med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. Som skolkurator arbetar du utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda elever eller grupper av elever.
Du är en del av skolans elevhälsoteam och samarbetar med såväl rektor och lärare, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog som med studie- och yrkesvägledare. Du arbetar lösningsfokuserat och försöker alltid se det positiva och bygger därifrån. De kurativa arbetsuppgifterna består i huvudsak av rådgivande och stödjande samtal med elever men också gruppinriktade insatser och handledning av personal i vissa ärenden. I uppdraget ingår att ha kontakt med andra myndigheter och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi ser att du har en examen som socionom eller likvärdig utbildning samt erfarenhet av att arbeta som skolkurator. Du känner dig trygg med att arbeta i både små och större grupper med elever och personal, för att tillgodose skollagens krav om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du bör ha god kännedom om det regelverk som styr skolans sociala arbete och gärna ha arbetat som skolkurator.
Som person ser vi att du har en god kommunikationsförmåga med elever, föräldrar och kollegor. Vidare ser vi gärna att du har en vilja och en väl utvecklad förmåga att samarbeta med kollegor i olika sammanhang. Det är även viktigt att du är självgående, har ett driv samt är van att fatta egna beslut. Vi förväntar oss att du utifrån dina personliga egenskaper bidrar med ett stort engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
Vi erbjuder:
Som arbetsgivare erbjuder vi dig en plats i en spännande och nytänkande organisation som vill utveckla medarbetarupplevelse, hälsa och arbetsmiljö. Hos oss får du en arbetsmiljö med förutsättningar för att du ska kunna utvecklas som individ och medarbetare. Du får frihet under ansvar och snabba beslutsvägar, som gör det möjligt för dig att driva ditt arbete framåt.
På Tegnérskolan i Karlshamn ingår du i ett team som uppmuntrar idéer och kreativitet, där inget känns för stort eller svårt. Edukatus Alliance erbjuder årligen sina medarbetare en utvecklingspeng som möjlighet för personlig utveckling och individuellt välbefinnande. Du kommer att arbeta med härliga kollegor på Tegnérskolan i Karlshamn, men också bli en del av Edukatus Alliance med ytterligare ett stort gäng inspirerade och grymma kollegor runt om i hela Sverige.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig. Vi kommer läsa ansökningar efterhand och genomföra intervjuer fortlöpande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Rektor
Tommy Nilssontommy.nilsson@tegnerskolan.se
076-521 64 00
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Individuell, månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/463". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Skolalliansen Grundskola, Karlshamn Kontakt
Tommy Nilsson 076-5216400 Jobbnummer
9650817