Skolkurator till Skattkärrsskolan
Vi söker en skolkurator på Skattkärrskolan. Skolan har nästan 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 och ligger mitt i samhället men har ändå naturområden med tallskog och en grusplan inom skolgården. Eleverna på vår Skattkärrskolan kommer från samhället, villaområdet Alster och från den omgivande landsbygden. På vår skola vill vi att alla ska känna trygghet och glädje. Det ska vara en positiv miljö och lustfyllt lärande ska prioriteras. Det är vår helhetsidé och färgar alla våra beslut.
Är du en engagerad person som brinner för ungas utveckling och lärande kan det här vara tjänsten för dig. Läs gärna mer om vår skola här: Skattkärrsskolan | Karlstads kommunDina arbetsuppgifter
I rollen som skolkurator ingår att bidra med kunskap om elevernas psykosociala hälsa och sociala situation som en del av elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Uppdraget innebär att tillföra psykosocial kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet tillsammans med lärare samt i den övergripande planeringen och utvecklingen av skolans verksamhet. Skolkuratorn bidrar även med kunskap om risk- och skyddsfaktorer som påverkar elevers hälsa, lärande och utveckling.
En central del av uppdraget är arbetet med skolans värdegrund och likabehandling, där skolkuratorn har ett stort ansvar för struktur och organisation. I rollen ingår också att ge handledning och konsultation till skolans personal samt att bidra med kunskap om samhällets stödsystem och samverka med andra myndigheter, exempelvis i insatser kopplade till föräldrastöd.
Vidare genomför skolkuratorn olika typer av samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal samt rådgivande och utredande samtal med elever och deras familjer med utgångspunkt i skolsituationen. På rektorns uppdrag utreder och bedömer skolkuratorn även enskilda elevers sociala och psykosociala situation, bland annat som underlag för beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Har du erfarenhet av arbete i skolans värld eller erfarenhet av liknande arbete ser vi det som meriterande.
Vi ser att du har lätt för att samarbeta, planera, prioritera och utföra ditt arbete självständigt. Du har ett utåtriktat och inkluderande förhållningssätt och skapar goda relationer med pedagoger, elever och vårdnadshavare. Du har ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter och delar samhällets och skolans värdegrund bl.a. när det gäller inkludering.
Vidare är du trygg i att arbeta i både små och större grupper av elever och personal, för att tillgodose skollagens krav om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du följer aktuell forskning och bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi erbjuder dig trevliga och kompetenta kollegor som brinner för skolutveckling och elevhälsoarbete. Du kommer även få handledning och tillgång till professionsnätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
