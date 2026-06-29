Skolkurator till Skälbyskolan
Järfälla kommun, Skälbyskolan / Kuratorjobb / Järfälla Visa alla kuratorjobb i Järfälla
2026-06-29
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Skälbyskolan är en kommunal grundskola F-6 med sammanlagt ca 600 elever belägen i södra delen av Järfälla kommun. Skolan kännetecknas av en positiv och trygg miljö med engagerad personal samt med god måluppfyllelse bland våra elever. Vi arbetar aktivt för att ha en skola och fritidshem där både elever och pedagoger trivs och känner sig trygga. Vi hjälps alla åt att skapa goda förutsättningar för våra elevers lärande i en stimulerande arbetsmiljö. Vi kan erbjuda en väldigt trivsam arbetsplats med mycket goda utvecklingsmöjligheter och där vi månar och tar hand om varandra på bästa sätt. Viktigt för oss är att det råder en god balans mellan arbete och privatliv för alla medarbetare.
På enheten arbetar vi efter vår gemensamma 100 % - vision.
Alla elever på Skälbyskolan:
Kunskaper
• Ges förutsättningar för att nå minst godtagbara kunskaper i varje ämne och årskurs
• Förstår och tar ansvar över det egna lärandet och successivt utvecklar förmågan att se nästa steg i sitt lärande
Trygghet och trivsel
• Alla elever på Skälbyskolan upplever sig trygga i vår skolmiljö
• Blir bemötta med respekt och omsorg
• Ges förutsättningar att bli goda demokratiska medborgare
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Är du en driven och trygg socionom som vill göra skillnad på riktigt? Vill du vara med och skapa en trygg, inkluderande och stimulerande skolgång för våra elever? Då kan det vara dig vi söker!
Som skolkurator hos oss spelar du en central roll i elevernas vardag. Ditt fokus ligger framför allt på ett främjande och förebyggande arbete som ska bidra till elevernas psykosociala hälsa och stärka deras möjligheter att nå goda kunskapsresultat.
Du arbetar nära våra elever, både genom enskilda stödsamtal och i arbete med grupper och klasser. Rollen är bred och bjuder på stor variation, där du bland annat förväntas:
• Ingå som en nyckelperson i skolans elevhälsoteam (EHT).
• Leda skolans likabehandlingsgrupp och driva arbetet mot kränkande behandling.
• Ansvara för att kartlägga och följa upp elevers skolfrånvaro i nära samarbete med mentorer och vårdnadshavare.
• Erbjuda handledning och konsultation till skolans lärare och övrig personal i psykosociala frågor.
• Samverka med externa aktörer såsom socialtjänsten, fältverksamheten, BUP och andra relevanta myndigheter.
Forutom arbetet ute pa skolenheten kommer du även att ha tillhorighet i en yrkesgrupp med kommunens övriga skolkuratorer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen (eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig) och som har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna inom skolan.
Som person är du relationsskapande, initiativrik och har en god förmåga att samarbeta med både unga och vuxna. Du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt bemötande och arbetar för att skapa en trygg lärmiljö där varje elev blir sedd. Du har fördjupad kompetens om psykosociala faktorer och ser eleven i hela deras sociala sammanhang.
Det är viktigt att att du både har förmåga att arbeta självständigt och samarbeta i team samt även god förmåga i samverkan med andra samhälleliga aktörer såsom socialtjänst och BUP.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom social kompetens, flexibilitet och samverkansförmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: September 2026.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334716". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Vårdkasevägen 48 (visa karta
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175 68 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Skälbyskolan Kontakt
Rektor
Carl Johan Westman carl-johan.westman@jarfalla.se 0858029898 Jobbnummer
9983965