Skolkurator till resursskola f-9, vikariat
2026-05-04
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor - eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad - bron till framtiden.
Hösten 2026 startade Lillåkers resursskola. En ny resursskola med inriktning mot autism i nyrenoverade lokaler på Lidingö, där alla elever följer grundskolans läroplan. Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med att fortsätta utveckla en fantastisk verksamhet för elever som kräver det lilla extra. Vi söker engagerade och kreativa medarbetare till vår skola där du får möjlighet att göra verklig skillnad i varje elevs liv.
Här får du chansen att vara med och utveckla en lärandemiljö och undervisning hela tiden, där fokus ligger på att möta varje elevs individuella behov och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Denna utmaning tar vi oss an tillsammans alla kollegor som uppskattar att vara med att fortsättabygga upp och utveckla skolan med elevens bästa i fokus.
Arbetsuppgifter
Rollen som skolkurator innebär främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå utifrån ett psykosocialt och salutogent perspektiv. Lillåkers skola arbetar utifrån att elevhälsoarbetet börjar i klassrummet och där gör elevhälsans professioner sina bästa insatser. Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar med skolledning, pedagoger och övrig elevhälsa för att stödja elevernas utveckling i riktning mot skolans mål. Elevhälsans insatser är främst av främjande karaktär.
Du kommer arbeta med handledning och konsultation till personal, arbete i klass och grupp tillsammans med lärare och ha stödjande samtal med elever med syfte att stödja elevens skolgång eller hjälpa till med stöd utanför skolan. Du är ansvarig för skolornas trivsel- och trygghetsarbete och deltar vid behov i möten med vårdnadshavare.
I tjänsten ingår även närvarofrämjande arbete samt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Du arbetar aktivt med uppföljning och insatser kring skolfrånvaro tillsammans med EHT och arbetslagen. I arbetet ingår även att genomföra skolsociala utredningar på uppdrag av rektor.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:
* socionomexamen eller likvärdig utbildning
* arbetat som skolkurator i grundskola
* goda kunskaper om skolans uppdrag och styrdokument
* god vana vid att arbeta i digitala system och dokumentera
* god förmåga att utrycka dig väl på svenska i tal och skrift
* dokumenterad god samarbetsförmåga, lätt att samverka med och handleda pedagoger vid behov
* väl förtrogen med styrdokumenten och hur du dokumenterar dina uppdrag
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten omfattar 50 % och är i första hand under höstterminen 2026 med trolig förlängning vårterminen 2027 under föräldraledighet. Tillträde enligt överenskommelse höstterminen 2026.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C323143".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
Lejonvägen 15
181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
rektor
Catrin Freidenvall catrin.freidenvall@lidingo.se 0700021006
