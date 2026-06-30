Skolkurator till Nygårdskolan
Borlänge kommun, Nygårdskolan / Kuratorjobb / Borlänge Visa alla kuratorjobb i Borlänge
2026-06-30
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Nygårdskolan är en mångkulturell F-6 skola i Borlänge kommun med ca 270 elever. Skolan ligger beläget i en vacker omgivning med nära till naturen. Skolan är just nu i en mycket spännande utvecklingsfas, där fokus ligger på kunskap, glädje, trygghet och studiero. Vi arbetar aktivt varje dag för att ge våra elever de bästa förutsättningar till att kunna påverka sin framtid. Våra elever på Nygårds skall varje dag mötas av personal som visar tilltro till deras förmåga att kunna nå så långt det är bara är möjligt både kunskapsmässigt och socialt!
"Vi ska ha en skola med fokus på kunskap och arbetsro där alla når sina mål och kan välja sin egen framtid".
På Nygårdskolan arbetar vi i årskursteam, trygghetsteam och elevhälsoteam.
Skolan genomsyras av arbetsglädje, kollegialt lärande och gemensamma mål.
Skolledning tillsammans med förstelärare driver ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån skolans behov, forskning och beprövad erfarenhet.
Vi söker dig som vill var med och driva vårt spännande utvecklingsarbete tillsammans med oss i att göra skillnad för varje enskild elev!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Ditt främsta uppdrag blir att arbeta med elever, personal och även vårdnadshavare på ett främjande och förebyggande sätt. Du ska kunna genomföra motivations-, stöd-, kris- och konfliktsamtal med elever. Även genomföra utredande och rådgivande samtal för enskilda elever och vårdnadshavare.
Du kommer att vara en del i vårt elevhälsoteam tillsammans med skolledning, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare.
Vi ser också att du kan hålla i kontakter med bland annat socialtjänsten och BUP, men i samråd med skolledning, elever och vårdnadshavare. Du är även den som gör våra skolsociala kartläggningar som ligger som underlag för åtgärder. Du ingår också i skolans trygghetsteam. I ditt uppdrag medverkar du i upprättande av förebyggande handlingsplaner och annan kartläggning som åligger kurator.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Dina personliga egenskaper
Det är viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt och lösningsfokuserat utifrån ett helhetsperspektiv.
Du behöver vara trygg, uthållig och ha en tydlig kommunikativ förmåga.
Vi ser också att du har erfarenhet och intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö tillsammans med pedagoger. För oss på skolan är det viktigt med en positiv människosyn och att vi alla har elevens bästa i fokus.
Meriterande kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet från stödjande arbete med barn.
Erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever.
Utbildning och erfarenhet av att hålla motiverande samtal med elever.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Vikariat oktober 2026-december 2027.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge kommun, Nygårdskolan Kontakt
Rektor
Nicola Barker 0243-744 98 Jobbnummer
9985382