Skolkurator till Nibble skolområde
Köpings kommun, Nibble skolområde / Kuratorjobb / Köping Visa alla kuratorjobb i Köping
2026-06-25
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Nibble skolområde består av två skolor: Nibbleskolan och Skogsbrynskolan. Skogsbrynskolan är en F-åk 1-skola och har ca 105 elever och Nibbleskolan är en åk 2-6-skola med ca 325 elever.
Hos oss är prestigelöshet, humor och kollegialt lärande viktigt. Genom att ställa frågor och pröva nytt, lär vi oss av varandra. Vi stöttar varandra i att utveckla undervisningen och har roligt tillsammans på jobbet. Skratt och humor bidrar till att vi trivs och är trygga med varandra.
Som övningsskola tar vi regelbundet emot lärarstuderande, vilket ger oss inspiration och ständig kompetensutveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som skolkurator arbetar du för att undanröja hinder för eleven att nå utbildningens mål. Du arbetar både i team och enskilt. Arbetet är inriktat på främjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande våra elevers sociala utveckling. Du ingår i skolområdets elevhälsoteam och förväntas bidra med kuratorskompetens i våra möten.Kvalifikationer
Socionom
Gärna med erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
Beteendevetare
Gärna med erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
Du har god kännedom om skolans mål och styrdokument och kan omsätta dessa praktiskt i det dagliga arbetet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är tydlig och bekväm i din yrkesroll och har en vilja att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar strukturerat och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringen genomförs utifrån att erforderliga beslut fattas.
I denna rekrytering kommer utdrag ur belastningsregistret samt personbevis att begäras. Utdraget från belastningsregistret beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Personbevis beställs från skatteverkets hemsida.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings Kommun
(org.nr 212000-2114)
Sveavägen 21 (visa karta
)
731 32 KÖPING Arbetsplats
Köpings kommun, Nibble skolområde Kontakt
Vision Köping 0221-251 30 Jobbnummer
9978050